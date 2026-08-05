Strategia pentru biodiversitate nu apără interesele României. AUR a votat împotrivă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 19:37

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a votat împotriva proiectului de lege privind aprobarea Strategiei naționale pentru biodiversitate, considerând că documentul nu apără interesele României, ci promovează politici care afectează fermierii și dezvoltarea României.

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