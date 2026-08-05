AUR propune TVA de 9% pentru prima locuință. Valoarea maximă ar fi de 750.000 de lei

AUR a depus în Parlament un proiect de lege pentru reintroducerea TVA de 9% la cumpărarea primei locuințe. Măsura s-ar aplica persoanelor fizice care cumpără singure sau împreună cu alte persoane. Locuința ar trebui să aibă o suprafață utilă de cel mult 120 de metri pătrați. Valoarea maximă acceptată ar fi de 750.000 de lei, fără TVA, inclusiv terenul aferent.
Plafon mai mare pentru locuințele eligibile
Proiectul propune completarea Codului fiscal cu un nou alineat care să permită aplicarea cotei reduse. Plafonul de 750.000 de lei este mai mare decât vechea limită de 600.000 de lei. Parlamentarii AUR susțin că schimbarea este necesară din cauza creșterii prețurilor de pe piața imobiliară. Potrivit inițiatorilor, noul plafon ar păstra caracterul social al măsurii și ar permite mai multor cumpărători să beneficieze de TVA redus.
AUR susține că eliminarea facilității pentru locuințele noi și majorarea TVA au făcut mai dificilă cumpărarea unei case. „Nu mai există niciun instrument fiscal permanent de sprijin pentru achiziția primei locuințe, deși această nevoie socială rămâne acută”, arată inițiatorii. Aceștia susțin că actualul sistem creează „un tratament inechitabil între cumpărători aflați în situații comparabile”. Parlamentarii consideră că eliminarea cotei reduse a contribuit și la scăderea numărului de tranzacții cu locuințe noi.
Efectele estimate asupra pieței și bugetului
Inițiatorii estimează că TVA de 9% ar putea crește cererea pentru locuințe noi. Măsura ar putea sprijini construcțiile și domeniile legate de acestea, precum producția de materiale, proiectarea, transportul și comerțul cu produse pentru amenajări. AUR susține că proiectul ar ajuta tinerii și familiile să își cumpere prima locuință. În același timp, reducerea TVA ar micșora veniturile bugetului pe termen scurt, însă inițiatorii cred că o parte din pierderi ar putea fi recuperată prin creșterea tranzacțiilor și a activității economice.
Inițiativa se află la începutul procedurii parlamentare. Proiectul urmează să fie trimis pentru avizare Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social și Consiliului Fiscal. Pentru a fi aplicată, legea trebuie să fie adoptată de Parlament și promulgată. Dacă va intra în vigoare, noile reguli se vor aplica la șase luni după publicarea legii în Monitorul Oficial.