AUR propune TVA de 9% pentru prima locuință. Valoarea maximă ar fi de 750.000 de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 14:52

AUR a depus în Parlament un proiect de lege pentru reintroducerea TVA de 9% la cumpărarea primei locuințe. Măsura s-ar aplica persoanelor fizice care cumpără singure sau împreună cu alte persoane. Locuința ar trebui să aibă o suprafață utilă de cel mult 120 de metri pătrați. Valoarea maximă acceptată ar fi de 750.000 de lei, fără TVA, inclusiv terenul aferent.

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