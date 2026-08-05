Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Ion Cristoiu, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan:”Guvernul demis este USR-ist”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 23:00
Actualizat5 aug. 2026, 23:03

Ion Cristoiu a lansat, miercuri seară, în direct la Realitatea PLUS, un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și a Executivului condus de acesta, pe care îl consideră mai degrabă progresist decât liberal. Gazetarul a subliniat că nu există, în istoria democrației, un moment în care o țară să fie condusă de trei partide situate pe locurile 3, 4 și 5, care împreună abia adună 30%, în timp ce primele două partide din Parlament, PSD și AUR, care însumează peste 50%, se află în opoziție.

”Trei partide care au împreună 30% conduc România”

”Guvernul demis, care-i și acuma, este Guvernul Bolojan 2 USR-ist. Da? Este un Guvern care nu mai reprezintă, prin plecarea PSD, marea majoritate a electoratului. Reprezintă 30%, adică partide minuscule, partidul de pe locul 3, de pe locul 4 și nu știu, 6”, a declarat jurnalistul.

Analistul Realitatea PLUS a subliniat că ”nu există în istoria democrației un moment în care trei partide care au numai 30% să conducă țara, în timp ce PSD și AUR, care împreună au aproape 50%, sunt în opoziție”.

Totodată, Ion Cristoiu a invocat un intres uriaș al liderilor PNL-USR-UDMR de a bloca formarea unui nou guvern.

”Și există un interes uriaș al acestor trei partide, trei lideri, Bolojan, Fritz și cu Kelemen Hunor, să blocheze formarea unui alt Guvern. Pentru că ei pleacă de la guvernare dacă se formează un alt Guvern, da? Formarea unui alt Guvern depinde de ei”, a conchis jurnalistul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

USRion cristoiuilie bolojan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe