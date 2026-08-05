Ion Cristoiu, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan:”Guvernul demis este USR-ist”

Publicat 5 aug. 2026, 23:00 Actualizat 5 aug. 2026, 23:03

Ion Cristoiu a lansat, miercuri seară, în direct la Realitatea PLUS, un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și a Executivului condus de acesta, pe care îl consideră mai degrabă progresist decât liberal. Gazetarul a subliniat că nu există, în istoria democrației, un moment în care o țară să fie condusă de trei partide situate pe locurile 3, 4 și 5, care împreună abia adună 30%, în timp ce primele două partide din Parlament, PSD și AUR, care însumează peste 50%, se află în opoziție.

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