Manevră mascată. Salarii mărite la secret la Ministerul Dezvoltării în timp ce medicii ies în stradă

Publicat 30 iul. 2026, 07:26 Actualizat 30 iul. 2026, 07:28 Sursă Realitatea PLUS

Este ipocrizie uriașă în rândul guvernanților! Sub pretextul îndeplinirii unui jalon din PNRR prin codul urbanismului, angajații de la ministerul Dezvoltării și-au mărit pe ascuns salariile cu 35%. Totul în timp ce, în aceeași zi, medicii au ieșit în stradă și au fost încă o dată ignorați de demnitari. Într-un răspuns pentru Realitatea PLUS, Cseke Attila a transmis: "Sporul se acordă în prezent unui număr de 31 de angajați care au atribuții în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și este între 1.222-2.045 lei/lună. Sporul se acordă din veniturile proprii ale ministerului, nu din bugetul de stat". În prezent, mai așteptăm un răspuns și de la Ministerul Dezvoltării.

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