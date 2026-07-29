Buzoianu, după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă: „Este unul dintre cele mai grave episoade de secetă din ultimii ani de zile”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri că România se confruntă cu unul dintre cele mai severe episoade de secetă din ultimele decenii, în condițiile în care debitul Dunării se apropie de minime istorice. Situația a dus la oprirea ambelor reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă, din cauza nivelului redus al apei.
Ministra Mediului a spus că Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție aflată în subordinea Administrației Naționale „Apele Române”, avertizase de câteva săptămâni asupra evoluției debitului Dunării.
Diana Buzoianu: Debitul Dunării se apropie de minimul istoric
„INHGA, care este în subordinea Apelor Române, deci a Ministerului Mediului, a tras atenția de câteva săptămâni că există această secetă istorică, să spunem. 1.500 de metri cubi pe secundă. Acum am fost la 1.600, urmează să ajungem pe la 1.500 în perioada imediat următoare. Cel mai mic debit înregistrat istoric pe Dunăre a fost la 1.400 de metri cubi pe secundă”, a afirmat Diana Buzoianu la un post TV.
Potrivit acesteia, autoritățile pot interveni doar prin aplicarea procedurilor deja stabilite pentru gestionarea secetei, inclusiv a celor care vizează sectorul energetic.
Declarațiile au fost făcute după ce Reactorul 2 de la Cernavodă a fost oprit miercuri, din cauza nivelului redus al apei. Reactorul 1 fusese oprit anterior, în același context.
„Schimbările climatice trebuie să devină o prioritate”
Diana Buzoianu a susținut că fenomenul afectează deja tot mai multe localități din România, unde apar restricții de apă pe fondul reducerii resurselor disponibile.
„Schimbările climatice ne arată în fiecare an, din ce în ce mai drastic, că avem din ce în ce mai multe comunități care au restricții naturale de apă pentru că nu mai există apă”, a spus ministra.
Ea a afirmat că adaptarea la schimbările climatice trebuie tratată ca o prioritate națională și a criticat mesajele care minimalizează riscurile legate de scăderea resurselor de apă.
Dragarea Dunării nu poate rezolva seceta
Întrebată dacă lucrări precum dragarea Dunării ar putea diminua efectele crizei, ministra Mediului a apreciat că amploarea fenomenului actual depășește posibilitățile unor asemenea intervenții.
Buzoianu a explicat că nivelul Dunării nu depinde exclusiv de precipitațiile din România, întrucât fluviul este alimentat pe teritoriul mai multor state europene, afectate la rândul lor de secetă. Totodată, ploile abundente și de scurtă durată nu contribuie suficient la menținerea unui debit constant al fluviului.