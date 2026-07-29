Buzoianu, după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă: „Este unul dintre cele mai grave episoade de secetă din ultimii ani de zile”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 22:54

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri că România se confruntă cu unul dintre cele mai severe episoade de secetă din ultimele decenii, în condițiile în care debitul Dunării se apropie de minime istorice. Situația a dus la oprirea ambelor reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă, din cauza nivelului redus al apei.

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