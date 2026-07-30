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Politica· 1 min citire

Tupeul ministrului Transporturilor după valul de plângeri din trenuri: pune câte un director responsabil pentru fiecare dintre cele 1.265 de garnituri

Radu Miruță

Radu Miruță

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 13:00
SursăRealitatea PLUS

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunță schimbări la CFR după numeroasele reclamații privind întârzierile, lipsa aerului condiționat și condițiile din trenuri. Principala măsură este desemnarea unui director responsabil pentru fiecare dintre cele 1.265 de garnituri care circulă zilnic în România, conform Realitatea PLUS.

Directorul desemnat va răspunde direct de modul în care este administrat trenul aflat în responsabilitatea sa. Dacă problemele se repetă, acesta va putea fi sancționat. O altă schimbare îi privește pe pasagerii trenurilor internaționale. Cei care ajung la destinație cu întârzieri mai mari de 60 de minute vor putea cere despăgubiri prin completarea unui formular online.

Măsurile anunțate se concentrează astfel pe responsabilizarea conducerii și pe procedura de acordare a despăgubirilor. În informațiile prezentate nu apar însă soluții privind funcționarea aerului condiționat, modernizarea infrastructurii feroviare sau investițiile în sistem.

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