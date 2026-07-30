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Politica· 1 min citire
Tupeul ministrului Transporturilor după valul de plângeri din trenuri: pune câte un director responsabil pentru fiecare dintre cele 1.265 de garnituri
Radu Miruță
Publicat30 iul. 2026, 13:00
SursăRealitatea PLUS
Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunță schimbări la CFR după numeroasele reclamații privind întârzierile, lipsa aerului condiționat și condițiile din trenuri. Principala măsură este desemnarea unui director responsabil pentru fiecare dintre cele 1.265 de garnituri care circulă zilnic în România, conform Realitatea PLUS.
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