Soția secretarului general al USR, Dan Reșitnec, promovată de la Timișoara la minister: mutarea care aprinde scandalul

Secretarul general al guvernului, Dan Reșitnec i-a făcut cadou de nuntă soției sale Teodora o funcție la ministerul Economiei. Chiar instituția ar fi cerut detașarea acesteia, iar surse spun că postul ar fi fost modificat special pentru ea. Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să-l contacteze pe Dan Reșitnec, dar nu au reușit până la această oră. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere de la Irineu Darău, însă până în acest moment nu a primit niciun răspuns.
În anul 2023, Teodora Reșitnec s-a angajat la primăria Timișoarei, condusă de Dominic Fritz. Aceasta s-a bucurat de funcția de consilier asistent la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara. În paralel, soțul ei era șeful de cabinet al actualului lider USR. Conform declarației de avere, Teodora Lazin, așa cum o chema înainte să se căsătorească cu secretarul general al guvernului, încasa de la primăria lui Fritz un salariu anual de aproape 45 de mii de lei.
Teodora mai încasa alți peste 10 mii de lei în calitate de membru USR în cadrul unui Birou electoral de circumscripție comunală. La sfârșitul lunii trecute, cuplul și-a unit destinele chiar în fața lui Dominic Fritz. Cu doar 10 zile înainte de nuntă, povestesc surse, Teodora Reșitnec a fost detașată la ministerul Economiei la Direcția Administrarea Participațiilor Statului. Aceleași surse susțin că un post de referent contractual a fost transformat în referent principal special pentru Teodora Reșitnec.
Într-un răspuns pentru presă, Irineu Darău a declarat că transferul nu a reprezentat o excepție. Detașarea pe funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional principal este temporară, pe o perioadă de cel mult 6 luni (începând cu 10.06.2026). Persoana își păstrează salariul de bază deținut la instituția de origine, cheltuielile fiind preluate temporar de minister.
Detașarea a fost solicitată pentru acoperirea nevoii de personal calificat în cadrul DAPS. Prin urmare, nu este vorba despre o angajare din afara sistemului bugetar, fără concurs, ci despre o modificare temporară a raportului de serviciu al unui funcționar public existent. Mai mult, ministrul Economiei a lăudat-o pe soția secretarului general al Guvernului, despre care a declarat că are atât pregătire juridică, cât și experiență în administrația locală.
Detașarea pe funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional principal este temporară, pe o perioadă de cel mult 6 luni (începând cu 10.06.2026). Persoana își păstrează salariul de bază deținut la instituția de origine, cheltuielile fiind preluate temporar de minister. Detașarea a fost solicitată pentru acoperirea nevoii de personal calificat în cadrul DAPS. Prin urmare, nu este vorba despre o angajare din afara sistemului bugetar, fără concurs, ci despre o modificare temporară a raportului de serviciu al unui funcționar public existent.