Soția secretarului general al USR, Dan Reșitnec, promovată de la Timișoara la minister: mutarea care aprinde scandalul

Publicat 30 iul. 2026, 13:19 Sursă Realitatea PLUS

Secretarul general al guvernului, Dan Reșitnec i-a făcut cadou de nuntă soției sale Teodora o funcție la ministerul Economiei. Chiar instituția ar fi cerut detașarea acesteia, iar surse spun că postul ar fi fost modificat special pentru ea. Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să-l contacteze pe Dan Reșitnec, dar nu au reușit până la această oră. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere de la Irineu Darău, însă până în acest moment nu a primit niciun răspuns.

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