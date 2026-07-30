Ilie Bolojan se ține cu dinții de scaunul de la Palatul Victoria, în plină criză socială: „Ar fi iresponsabil să demisionez!”

Publicat 30 iul. 2026, 11:35 Sursă Realitatea PLUS

Bolojan se ține cu dinții de scaunul de la Palatul Victoria, în ciuda românilor tot mai nemulțumiți din cauza măsurilor de austeritate. Medicii sunt în grevă generală de 3 zile, prețurile la pompă au explodat, iar pensionarii își duc cu greu traiul de pe o zi pe alta. Cu toate acestea, Ilie Bolojan spune că „ar fi iresponsabil” din partea sa, să demisioneze din funcția de premier interimar, până când România nu va avea un guvern deplin, conform Realitatea PLUS.

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