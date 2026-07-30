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Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan se ține cu dinții de scaunul de la Palatul Victoria, în plină criză socială: „Ar fi iresponsabil să demisionez!”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 11:35
SursăRealitatea PLUS

Bolojan se ține cu dinții de scaunul de la Palatul Victoria, în ciuda românilor tot mai nemulțumiți din cauza măsurilor de austeritate. Medicii sunt în grevă generală de 3 zile, prețurile la pompă au explodat, iar pensionarii își duc cu greu traiul de pe o zi pe alta. Cu toate acestea, Ilie Bolojan spune că „ar fi iresponsabil” din partea sa, să demisioneze din funcția de premier interimar, până când România nu va avea un guvern deplin, conform Realitatea PLUS.

„Gândiți-vă că, dacă mâine aș pleca de la Palatul Victoria, asta nu rezolvă problema. Pentru că avem un guvern demis. Gândiți-vă că în... dacă ai un guvern care, în loc să se angajeze că toate măsurile care au fost luate până acuma sunt respectate, că măsurile de reducere de cheltuieli care au fost adoptate trebuie continuate, riscul să intri în complicații bugetare este destul de mare.

Și atunci nu e o problemă că am eu să plec, pentru că eu nu sunt agățat acolo de scaun. Dar astăzi ar fi chiar o chestiune de iresponsabilitate să plec cât timp nu ai un guvern cu drepturi depline, ceea ce ar fi bine să-l avem cât mai repede posibil, în așa fel încât să dai o perspectivă și să meargă lucrurile înainte. Dar asta înseamnă să faci ceea ce trebuie în continuare pentru România”, a declarat Bolojan.

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