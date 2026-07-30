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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan și premierul Republicii Moldova, întâlnire la București. Vasile Tofan, primit cu onoruri militare
Ilie Bolojan alături de Vasile Tofan/ Captură video
Publicat30 iul. 2026, 13:36
Actualizat30 iul. 2026, 13:54
Premierul interimar Ilie Bolojan l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. Cei doi șefi de guvern au programate discuții bilaterale, urmate de declarații comune de presă.
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