Alertă cu bombă la sediul Autorității Navale Române din Portul Constanța. A doua amenințare în doar 24 de ore

Autoritățile au intervenit joi după o nouă alertă cu bombă care a vizat sediul Autorității Navale Române (ANR) din Portul Constanța. Este a doua zi consecutivă în care forțele de ordine sunt mobilizate în urma unor amenințări similare, după alarma falsă de miercuri care a dus la evacuarea Terminalului de Pasageri.
Potrivit presei locale, sistemele de urgență au fost activate imediat după primirea noii amenințări, iar pirotehniștii și celelalte structuri abilitate au început verificările la sediul Autorității Navale Române.
Intervenția are loc la doar 24 de ore după alerta cu bombă care a vizat Poarta 1 a Portului Constanța și Terminalul de Pasageri, unde zeci de persoane au fost evacuate preventiv, iar accesul în zonă a fost restricționat până la finalizarea verificărilor.
Mesaj generat cu inteligență artificială și apeluri din afara țării
În cazul incidentului de miercuri, prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că apelul la 112 nu a fost făcut de o persoană, ci printr-un mesaj generat cu ajutorul inteligenței artificiale.
„A fost primit un apel prin 112 cu un mesaj făcut cu AI (Inteligență Artificială) care anunța mai multe bombe în zona Terminalului de Pasageri, Dana 0. Autoritățile s-au mobilizat și fac verificările necesare”, a precizat prefectul.
Potrivit informațiilor din anchetă, apelurile automate au fost localizate în afara României, fiind inițiate din Polonia și Ucraina.
Mesajul transmis autorităților avertiza că în clădirea portului și în Terminalul de Pasageri ar fi fost amplasate mai multe dispozitive explozive ascunse în diverse obiecte și îi îndemna pe oameni să părăsească zona.
Anchetatorii suspectează o nouă alarmă falsă
Deși alerta de miercuri s-a dovedit a fi falsă, autoritățile tratează și noul incident cu maximă seriozitate.
Pirotehniștii verifică în continuare perimetrul sediului Autorității Navale Române, iar procedurile de securitate și protocoalele antiteroriste sunt aplicate integral până la eliminarea oricărui risc.
Anchetatorii iau în calcul ipoteza că noua amenințare face parte din aceeași serie de alerte false transmise prin metode automate, cu scopul de a provoca panică și de a perturba activitatea instituțiilor din Portul Constanța.