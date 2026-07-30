Mașină incendiată intenționat în județul Neamț. O femeie de 85 de ani a ajuns la spital după un atac de panică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 11:14

O mașină parcată în fața unei locuințe din localitatea Săvinești, județul Neamț, a fost incendiat intenționat în noaptea de miercuri spre joi. În urma incidentului, o femeie de 85 de ani a suferit un atac de panică și a fost transportată la spital, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere.

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