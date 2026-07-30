Descoperire rară la granița cu România: rămășițe de mamut găsite în Dunăre, în nordul Bulgariei

Scăderea accentuată a nivelului Dunării a dus la o descoperire spectaculoasă în nordul Bulgariei, foarte aproape de granița cu România. Mai multe fragmente osoase care ar aparține unui mamut preistoric au fost găsite în albia fluviului, după ce apele au atins unul dintre cele mai scăzute niveluri înregistrate vreodată în această zonă.
Informația a fost publicată de agenția bulgară BTA și preluată de Reuters.
Descoperirea a fost făcută de un localnic
Osemintele au fost observate miercuri de un locuitor al satului Ryahovo, situat pe malul bulgăresc al Dunării, în dreptul României. Bărbatul a remarcat obiectele neobișnuite ieșite la suprafață în albia fluviului și a alertat autoritățile locale.
Locuitorii satului au contactat imediat specialiștii Muzeului Regional de Istorie din orașul Ruse, care au trimis o echipă la fața locului pentru verificări.
Ce au identificat specialiștii
Directorul muzeului, Nikolay Nenov, a declarat că primele examinări indică prezența unei mandibule, a doi colți și, posibil, a unei coaste aparținând unui mamut.
Oasele urmează să fie extrase și transportate pentru analize de laborator, care vor stabili cu exactitate specia, vechimea și starea de conservare a rămășițelor.
„Nu aș numi această descoperire senzațională, însă orice astfel de vestigiu este extrem de important pentru cercetarea științifică”, a afirmat Nenov.
O posibilă zonă mlăștinoasă preistorică
Potrivit specialiștilor bulgari, locul în care au fost găsite osemintele ar fi fost, în urmă cu mii de ani, o zonă mlăștinoasă. Cercetătorii presupun că animalul ar fi murit acolo și a rămas îngropat în sedimentele fluviului până când retragerea apelor a făcut posibilă descoperirea sa.
Analizele care vor fi efectuate în perioada următoare ar putea oferi indicii importante despre mediul natural și fauna care populau regiunea Dunării în preistorie.
Dunărea, la cote minime istorice
Descoperirea vine într-un moment în care Dunărea se confruntă cu un nivel excepțional de scăzut. Valurile de căldură persistente și seceta severă din această vară au redus debitul fluviului pe întinse porțiuni din Europa.
Fenomenul afectează nu doar Dunărea, ci și alte mari căi navigabile europene, inclusiv Rinul, unde nivelul apelor a coborât semnificativ în ultimele săptămâni.
Descoperire importantă pentru cercetarea regiunii Dunării
Deși specialiștii evită deocamdată concluziile definitive, rămășițele descoperite lângă Ryahovo reprezintă o nouă piesă în reconstituirea trecutului preistoric al regiunii dunărene. Proximitatea față de România face ca descoperirea să fie de interes și pentru cercetătorii români, deoarece zona de frontieră a Dunării a oferit de-a lungul timpului numeroase vestigii paleontologice și arheologice.