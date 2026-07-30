Descoperire rară la granița cu România: rămășițe de mamut găsite în Dunăre, în nordul Bulgariei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 10:59

Scăderea accentuată a nivelului Dunării a dus la o descoperire spectaculoasă în nordul Bulgariei, foarte aproape de granița cu România. Mai multe fragmente osoase care ar aparține unui mamut preistoric au fost găsite în albia fluviului, după ce apele au atins unul dintre cele mai scăzute niveluri înregistrate vreodată în această zonă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ramasite de mamut in dunare