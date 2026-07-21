Cele mai frecvente escrocherii online și cum le eviți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 10:51

Escrocheriile online devin tot mai sofisticate pe măsură ce infractorii cibernetici folosesc inteligența artificială, deepfake-uri și tehnici de inginerie socială din ce în ce mai convingătoare. De la mesaje false de la bănci, până la oferte de investiții „garantate" sau relații romantice inventate, tacticile variază, dar scopul rămâne același: obținerea banilor sau a datelor personale. În acest articol treci în revistă cele mai răspândite tipuri de escrocherii online și înveți cum să le recunoști și să te protejezi.

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