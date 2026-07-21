Cele mai frecvente escrocherii online și cum le eviți
Escrocherii online
Escrocheriile online devin tot mai sofisticate pe măsură ce infractorii cibernetici folosesc inteligența artificială, deepfake-uri și tehnici de inginerie socială din ce în ce mai convingătoare. De la mesaje false de la bănci, până la oferte de investiții „garantate" sau relații romantice inventate, tacticile variază, dar scopul rămâne același: obținerea banilor sau a datelor personale. În acest articol treci în revistă cele mai răspândite tipuri de escrocherii online și înveți cum să le recunoști și să te protejezi.
De ce escrocheriile online sunt tot mai greu de detectat
Infractorii cibernetici au acces la instrumente din ce în ce mai avansate: emailuri generate cu inteligență artificială fără greșeli gramaticale evidente, site-uri clonate identic cu cele originale și chiar voci sau imagini deepfake care imită persoane reale. În plus, folosesc presiunea timpului și emoțiile (frica, urgența, curiozitatea sau dorința de câștig) pentru a te determina să acționezi înainte să analizezi situația cu atenție.
Phishing-ul (email-uri și site-uri false)
Phishing-ul rămâne cea mai răspândită formă de fraudă online. Constă în emailuri sau mesaje care par a fi de la bănci, curieri, instituții publice sau companii cunoscute și care te îndeamnă să accesezi un link, să introduci date de card sau să descarci un atașament. Site-urile la care ajungi sunt copii aproape identice ale celor originale.
Cum te protejezi: verifică întotdeauna adresa exactă a expeditorului, nu doar numele afișat, și nu accesa linkuri din emailuri neașteptate. Intră direct pe site-ul oficial al instituției, scriind adresa manual în browser, în loc să dai click pe link.
Smishing și vishing (SMS-uri și apeluri false)
Varianta prin SMS a phishing-ului se numește smishing, iar cea prin telefon, vishing. Mesajele anunță de obicei un colet blocat la vamă, o plată neefectuată sau o problemă cu contul bancar, cerându-ți să apeși un link sau să suni la un număr. La telefon, escrocii se pot da drept angajați ai băncii și îți cer coduri de confirmare primite prin SMS.
Cum te protejezi: nicio bancă sau instituție serioasă nu îți va cere niciodată codul PIN, parola sau codul de confirmare prin telefon sau SMS. Dacă ai dubii, închide și sună tu, direct, la numărul oficial afișat pe site-ul sau pe cardul băncii.
Escrocheriile cu investiții și criptomonede
Anunțuri sau mesaje private care promit randamente „garantate" de 20-50% pe lună, adesea promovate prin reclame pe rețele sociale sau prin persoane care se prezintă drept traderi de succes. De multe ori sunt însoțite de platforme false de tranzacționare, unde victima vede un profit fictiv care crește, dar nu poate retrage niciodată banii.
Cum te protejezi: orice investiție care promite câștiguri mari, rapide și fără risc este aproape sigur o fraudă. Verifică dacă platforma este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și evită să transferi bani către persoane cunoscute doar online.
Escrocheriile romantice (romance scam)
Escrocul creează un profil fals atractiv pe o aplicație de dating sau pe rețele sociale, construiește o relație emoțională timp de săptămâni sau luni, apoi inventează o urgență (o operație, o problemă legală, un bilet de avion) pentru care cere bani. Adesea, persoana nu apare niciodată în apeluri video reale sau găsește mereu scuze pentru a evita o întâlnire.
Cum te protejezi: fii precaut cu persoane cunoscute online care refuză constant apelurile video sau întâlnirile față în față și nu trimite niciodată bani unei persoane pe care nu ai cunoscut-o personal.
Fraudele cu locuri de muncă false
Anunțuri de angajare pentru munca de acasă, cu salarii atractive și cerințe minime, care solicită o „taxă de înscriere", plata unui echipament sau a unui curs obligatoriu în avans. Alte variante te transformă, fără să știi, într-un intermediar de spălare de bani, cerându-ți să transferi sume primite în contul tău către alte conturi.
Cum te protejezi: o angajare legitimă nu cere niciodată bani din partea candidatului. Verifică existența reală a companiei, caută recenzii și fii sceptic la oferte cu salarii disproporționat de mari pentru muncă simplă.
Magazinele online false
Site-uri de comerț electronic care oferă produse cunoscute la prețuri mult sub piață, cu reclame agresive pe rețelele sociale. După plată, produsul fie nu ajunge niciodată, fie este o copie de calitate foarte slabă. Adesea aceste site-uri dispar la scurt timp după lansare.
Cum te protejezi: verifică vechimea domeniului, existența datelor de contact reale, recenziile independente ale magazinului (nu doar cele afișate pe site) și preferă plata ramburs sau prin metode cu protecție a cumpărătorului.
Escrocheriile cu suport tehnic fals
Un pop-up alarmant apare pe ecran, anunțând că dispozitivul este infectat cu viruși și oferind un număr de telefon pentru „suport tehnic urgent". Persoana de la celălalt capăt al firului cere acces la distanță la calculator și, ulterior, bani pentru a „rezolva problema" sau fură direct date personale și financiare.
Cum te protejezi: închide fereastra sau browserul folosind Task Manager, nu suna niciodată la numerele afișate în astfel de mesaje și nu oferi acces la distanță unor persoane necunoscute.
Fraudele cu premii și loterii
Mesaje care anunță un câștig la o loterie la care nu ai participat niciodată sau un premiu de la un brand cunoscut, condiționat de plata unei „taxe de procesare" sau de introducerea datelor cardului bancar.
Cum te protejezi: nu poți câștiga o loterie la care nu te-ai înscris, iar niciun premiu legitim nu necesită plată în avans pentru a fi primit.
Fraudele cu identitatea unei rude aflate în dificultate
Un mesaj pe WhatsApp sau SMS, aparent de la un copil sau o rudă, anunță că și-a pierdut telefonul și scrie de pe un număr nou, cerând urgent bani pentru o „situație critică". Presiunea emoțională și urgența împiedică victima să verifice informația.
Cum te protejezi: verifică întotdeauna identitatea printr-un apel telefonic direct la numărul vechi și cunoscut al persoanei, înainte de a trimite orice sumă de bani.
Falsele donații caritabile
După dezastre naturale sau evenimente tragice mediatizate, apar rapid campanii false de strângere de fonduri, care imită organizații caritabile reale sau folosesc nume asemănătoare.
Cum te protejezi: donează direct prin site-ul oficial al organizației cunoscute, nu prin linkuri primite pe rețele sociale sau email, și verifică dacă organizația este înregistrată legal.
Semnale de alarmă comune tuturor escrocheriilor
Indiferent de tipul de fraudă, există câteva semnale care ar trebui să te facă precaut: presiunea de a acționa imediat, cererea de plată prin metode greu de urmărit (transfer bancar rapid, criptomonede, carduri cadou), promisiuni de câștiguri disproporționate față de efortul depus și refuzul interlocutorului de a oferi detalii verificabile despre identitatea sau compania sa.
Ce faci dacă ai fost deja victima unei escrocherii
Contactează imediat banca pentru a bloca eventuale tranzacții și a solicita recuperarea sumelor transferate, schimbă parolele conturilor afectate și activează autentificarea în doi pași. Depune o plângere la poliție (Direcția de Combatere a Criminalității Organizate) și, dacă frauda a avut loc pe o platformă online, raportează contul sau anunțul respectiv administratorilor platformei.
Întrebări frecvente
Cum recunosc rapid un email de phishing? Verifică adresa reală a expeditorului, caută greșeli în URL-ul linkurilor și fii atent la tonul de urgență sau amenințare din mesaj.
Este sigur să dau datele cardului pe telefon dacă sunt sunat de „bancă"? Nu. Nicio bancă nu solicită telefonic codul PIN, parola de internet banking sau codul de confirmare SMS. Închide și sună tu la numărul oficial.
Pot recupera banii trimiși unui escroc? Șansele scad rapid odată cu trecerea timpului. Contactează banca imediat ce suspectezi frauda, cât mai devreme posibil, pentru a crește șansele de recuperare sau de blocare a tranzacției.
Concluzie
Escrocheriile online evoluează constant, dar principiile de protecție rămân aceleași: verifică sursa oricărei solicitări neașteptate, nu acționa sub presiunea urgenței, nu trimite bani sau date personale unor persoane sau platforme neverificate și folosește autentificarea în doi pași oriunde este posibil. Un minut de verificare suplimentară poate face diferența între o zi obișnuită și pierderea unor sume importante de bani.
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