Sherlock Holmes digital: Algoritmii AI identifică nereguli grave în lucrările științifice despre cancer

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 iul. 2026, 10:19

Un sistem de inteligență artificială a declanșat o alertă fără precedent în lumea medicală, după ce a identificat peste 250.000 de lucrări științifice despre cancer suspecte de fraudă. Algoritmii AI au descoperit că aceste studii oncologice prezintă anomalii similare cu cele ale unor articole deja retrase, iar cercetătorii cer acum o verificare urgentă, caz cu caz.

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