Sherlock Holmes digital: Algoritmii AI identifică nereguli grave în lucrările științifice despre cancer

Un sistem de inteligență artificială a declanșat o alertă fără precedent în lumea medicală, după ce a identificat peste 250.000 de lucrări științifice despre cancer suspecte de fraudă. Algoritmii AI au descoperit că aceste studii oncologice prezintă anomalii similare cu cele ale unor articole deja retrase, iar cercetătorii cer acum o verificare urgentă, caz cu caz.
O analiză masivă realizată cu ajutorul inteligenței artificiale a scos la iveală o vulnerabilitate uriașă în literatura medicală globală. Peste 250.000 de lucrări științifice despre cancer prezintă indicii clare de fraudă academică, având tipare izbitor de similare cu studii retrase anterior din circuitul științific din cauza datelor fabricate.
Cercetarea, publicată inițial de ScienceDaily, a fost coordonată de o echipă internațională condusă de Adrian Barnett, profesor de sănătate publică la Queensland University of Technology (QUT) din Australia.
Ce sunt fabricile de studii („Paper Mills”) și cum funcționează?
Marea majoritate a articolelor suspecte provin de la așa-numitele paper mills (fabrici de lucrări științifice). Acestea sunt organizații comerciale obscure care vând studii „la cheie” sau locuri pe lista de autori pentru cadre medicale sau cercetători care au nevoie de publicații pentru avansarea în carieră.
Cum arată un studiu falsificat la scară industrială:
Texte plagiate și reformulate automat.
Imagini medicale sau grafice manipulate digital.
Date clinice complet inventate, fără nicio cercetare reală în spate.
Modelul AI „BERT” acționează ca un filtru antispam pentru știință
Pentru a detecta aceste anomalii dintr-un volum uriaș de date — 2,6 milioane de lucrări publicate între 1999 și 2024 —, echipa de cercetători a antrenat modelul lingvistic BERT (un algoritm AI specializat în procesarea limbajului natural).
Identificarea șabloanelor: AI-ul nu caută doar plagiat clasic, ci „amprentele” de redactare și structurile repetitive folosite de fabricile de lucrări.
Precizie ridicată: Sistemul a demonstrat o precizie de 91% în detectarea studiilor suspecte în faza de testare.
Integrare timpurie: În prezent, trei reviste științifice de prestigiu testează deja acest algoritm în faza de screening editorial, pentru a bloca studiile false înainte de a ajunge la evaluatori (peer-review).
Evoluția alarmantă a imposturii academice (2000 vs. Prezent)
Conform analizei, fenomenul studiilor clinice false a explodat în ultimele două decenii, transformându-se dintr-o problemă marginală într-o criză sistemică.
Cele mai afectate domenii medicale sunt biologia moleculară a cancerului și cercetările de laborator, în special studiile dedicate oncologiei gastrice, hepatice, osoase și pulmonare.
De ce este miza una de viață și de moarte?
Deși sistemul AI oferă o precizie remarcabilă, profesorul Adrian Barnett subliniază că instrumentul funcționează ca o alertă, iar verificarea finală trebuie făcută manual de către experți umani.
Consecințele ignorării acestor falsuri sunt extrem de grave pentru pacienți și comunitatea științifică:
Tratamente compromise: Studiile oncologice stau la baza creării de noi medicamente și a protocoalelor clinice.
Resurse irosite: Bugetele de cercetare pot fi direcționate greșit, încercând să replice sau să continue rezultate care în realitate nu au existat niciodată.
Progres încetinit: Timpul pierdut cu validarea studiilor false amână aducerea pe piață a unor tratamente reale, vitale pentru bolnavii de cancer.