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Extern· 2 min citire
Dinozaurul care valorează cât un cartier de lux. Scheletul s-a vândut cu 50 de milioane de dolari, un nou record mondial
Dinozaurul care valorează cât un cartier de lux. Foto: Profimedia
Un schelet de T-Rex supranumit ''Gus'' a fost vândut marți contra sumei de 50,1 milioane de dolari cu prilejul unei licitații organizate de casa Sotheby's la New York, devenind astfel cea mai scumpă fosilă de dinozaur vândută vreodată la licitație, informează AFP.
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