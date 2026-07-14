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Dinozaurul care valorează cât un cartier de lux. Scheletul s-a vândut cu 50 de milioane de dolari, un nou record mondial

Dinozaurul care valorează cât un cartier de lux. Foto: Profimedia

Dinozaurul care valorează cât un cartier de lux. Foto: Profimedia

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 22:06

Un schelet de T-Rex supranumit ''Gus'' a fost vândut marți contra sumei de 50,1 milioane de dolari cu prilejul unei licitații organizate de casa Sotheby's la New York, devenind astfel cea mai scumpă fosilă de dinozaur vândută vreodată la licitație, informează AFP.

organizate de casa Sotheby's la New York, devenind astfel cea mai scumpă fosilă de dinozaur vândută vreodată la licitație, informează AFP.

Această fosilă impozantă este unul din scheletele de T-Rex cele mai complete din lume, alcătuit din 183 de oase fosilizate. A fost descoperit în 2021, la o fermă din Dakota de Sud.

''Gus'' a trăit în perioada Maastrichtien, în urmă cu 72 până la 66 de milioane de ani, o perioadă caracterizată de un climat cald, un nivel ridicat al mărilor și de vaste câmpii de coastă inundate frecvent.

Scheletul măsoară 11,6 metri lungime, fiind unul dintre cele mai mari schelete de acest fel descoperite vreodată. Este complet în proporție de 63%.



Achiziția, realizată de un cumpărător care a dorit să rămână anonim, ilustrează dezvoltarea pieței fosilelor de dinozauri, o tendință criticată de anumiți paleontologi, care regretă că aceste specimene ajung în colecții private.

''Statele Unite sunt singura țară din lume unde fosile de acest tip sunt considerate proprietate privată'', a declarat pentru AFP înaintea licitației Cassandra Hatton, responsabilă a departamentului de științe și istorie naturală din cadrul Sotheby's.



''Dacă sunteți proprietarul terenului, sunteți proprietarul fosilei și aveți dreptul să-l vindeți. Așadar, dacă doriți un dinozaur, este singurul loc unde puteți să obțineți unul'', a explicat ea.

Precedentul record de preț pentru o fosilă vândută la licitație a fost stabilit de ''Apex'', un stegozaur, cumpărat pentru suma de 44,6 milioane de dolari în 2024 de miliardarul Ken Griffin.

În prezent, scheletul este expus public la Muzeul de istorie naturală din New York.

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