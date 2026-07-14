China acuză SUA că a aruncat Orientul Mijlociu „într-o prăpastie” prin atacarea Iranului

Reprezentantul Chinei la Consiliul de Securitate al ONU, Sun Lei, a acuzat marţi Statele Unite că au împins Orientul Mijlociu „într-o prăpastie” prin declanşarea războiului contra Iranului.
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că SUA va lovi Iranul la „Muntele Târnăcopului”, locul unde se află o instalaţie nucleară subterană fortificată.
Pe parcursul unei dezbateri privind rebelii houthi din Yemen, reprezentantul permanent adjunct al Chinei a susţinut că „Statele Unite au o responsabilitate incontestabilă pentru situaţia actuală din Yemen şi din Marea Roşie”.
„SUA sunt cele care blochează eforturile ONU de a pune capăt ostilităţilor”
„Statele Unite sunt cele care blochează eforturile Consiliului de a pune capăt ostilităţilor, de a proteja civilii din Gaza şi de a preveni o escaladare a tensiunilor” în regiune, a precizat el.
„Fără aprobarea Consiliului de Securitate şi chiar în plin proces de negocieri între Statele Unite şi Iran, americanii au lansat atacuri militare împotriva Iranului, împingând din nou regiunea într-o prăpastie periculoasă”, a mai spus diplomatul chinez.
Declaraţiile lui Sun Lei vin ca răspuns la acuzaţiile aduse ţării sale de ambasadorul american la ONU, Mike Waltz, care a susţinut că China a violat embargoul asupra armelor impus rebelilor houthi.
„State precum Iranul şi, într-o anumită măsură, companii şi entităţi chineze au încălcat rezoluţia 2216 fără a suporta consecinţe reale”, a afirmat Mike Waltz.
Rezoluţia 2216, votată de Consiliul de Securitate al ONU în 2015, solicită houthilor să oprească ostilităţile şi să se retragă din zonele ocupate în Yemen. Documentul prevede un embargou pe armament faţă de grupare şi aliaţii săi, alături de sancţiuni individuale - blocarea activelor şi interzicerea călătoriilor.
În urma unui schimb tensionat de replici între cei doi oficiali, reprezentantul chinez a reafirmat că „Statele Unite ar trebui să îşi analizeze propriile fapte", în loc "să caute să denigreze alte state şi să le arunce vina în spate”.