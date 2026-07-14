China acuză SUA că a aruncat Orientul Mijlociu „într-o prăpastie” prin atacarea Iranului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 21:56

Reprezentantul Chinei la Consiliul de Securitate al ONU, Sun Lei, a acuzat marţi Statele Unite că au împins Orientul Mijlociu „într-o prăpastie” prin declanşarea războiului contra Iranului.

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