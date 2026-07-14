Marco Rubio a zguduit Conferința de la München. A cerut desființarea Curții Penale Internaționale și a transmis un mesaj dur Europei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 21:27

Administrația americană a deschis un nou front diplomatic după ce secretarul de stat Marco Rubio a cerut desființarea Curții Penale Internaționale, instituție pe care o consideră o amenințare directă la adresa suveranității Statelor Unite. Declarația marchează una dintre cele mai dure poziții exprimate de Washington față de instanța internațională și riscă să amplifice tensiunile dintre SUA și o parte dintre aliații săi.

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