Doi roboți umanoizi au operat pentru prima dată un pacient viu. Experimentul care poate revoluționa medicina

Chirurgia asistată de roboți a făcut un nou pas înainte, după ce doi roboți umanoizi au participat, în premieră mondială, la o intervenție chirurgicală efectuată pe un pacient viu. Experimentul deschide noi perspective pentru medicina viitorului și pentru operațiile realizate de la distanță.
Procedura a constat într-o colecistectomie laparoscopică, intervenție prin care este îndepărtată vezica biliară.
Operația a fost realizată pe un porc viu
Experimentul a avut loc pe un porc viu, iar cei doi roboți au fost controlați în permanență de la distanță de chirurgi specializați.
În timpul intervenției, sistemele robotice au executat mai multe etape esențiale ale operației, inclusiv retragerea țesuturilor, disecția, aplicarea clemelor chirurgicale și extragerea vezicii biliare.
Proiectul a fost coordonat de cercetători ai Universității din California, San Diego, care consideră că rezultatul reprezintă un moment important în dezvoltarea chirurgiei asistate de roboți umanoizi.
Au fost folosiți roboți comerciali, adaptați pentru sala de operație
Pentru acest experiment, cercetătorii nu au construit roboți special concepuți pentru intervenții medicale.
Ei au utilizat două unități comerciale Unitree G1, modele mult mai accesibile decât sistemele robotice chirurgicale folosite în prezent în spitale.
Roboții au fost modificați astfel încât să poată manevra instrumente medicale și au fost echipați cu camere și senzori necesari desfășurării operației.
De ce forma umanoidă este considerată un avantaj
Specialiștii susțin că aspectul umanoid al acestor roboți le-ar putea permite să lucreze în spitale construite pentru personalul medical uman, folosind echipamentele deja existente fără schimbări importante ale infrastructurii.
Pe termen lung, tehnologia ar putea facilita efectuarea unor intervenții chirurgicale în zone unde există un deficit de medici, prin operații controlate de la distanță de chirurgi aflați în alte orașe sau chiar în alte țări.
Roboții nu pot opera singuri, dar experimentul este considerat un pas major
Cercetătorii atrag atenția că mai sunt numeroase obstacole tehnice înainte ca astfel de sisteme să poată fi utilizate pe scară largă în spitale.
În prezent, roboții nu sunt capabili să efectueze intervenții în mod autonom și au nevoie de control permanent din partea chirurgilor.
Cu toate acestea, experimentul demonstrează că roboți umanoizi relativ ieftini pot realiza manevre chirurgicale complexe atunci când sunt coordonați de specialiști, ceea ce ar putea deschide drumul unei noi generații de sisteme medicale asistate de la distanță.