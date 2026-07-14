Doi roboți umanoizi au operat pentru prima dată un pacient viu. Experimentul care poate revoluționa medicina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 21:14

Chirurgia asistată de roboți a făcut un nou pas înainte, după ce doi roboți umanoizi au participat, în premieră mondială, la o intervenție chirurgicală efectuată pe un pacient viu. Experimentul deschide noi perspective pentru medicina viitorului și pentru operațiile realizate de la distanță.

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