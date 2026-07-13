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Suspiciune de antrax cutanat la Botoșani! Un bărbat de 44 de ani, internat la Boli Infecțioase
Publicat13 iul. 2026, 08:54
Actualizat13 iul. 2026, 08:56
SursăRealitatea PLUS
Alertă sanitară uriașă în Botoșani! Un bărbat de 44 de ani a ajuns la spital cu răni grave. Medicii suspectează că pacientul ar suferi de antrax cutanat.
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