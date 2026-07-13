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Suspiciune de antrax cutanat la Botoșani! Un bărbat de 44 de ani, internat la Boli Infecțioase

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 08:54
Actualizat13 iul. 2026, 08:56
SursăRealitatea PLUS

Alertă sanitară uriașă în Botoșani! Un bărbat de 44 de ani a ajuns la spital cu răni grave. Medicii suspectează că pacientul ar suferi de antrax cutanat.

Bărbatul în vârstă de 44 de ani a ajuns la Spitalul din Botoșani cu escoriații pe ambele antebrațe și pe gamba piciorului stâng. Din cauza faptului că rănile erau destul de ciudate și de grave, medicii au suspicionat o boală gravă, iar la analize a ieșit că bărbatul era, de fapt, suferind de antrax cutanat sau bubă neagră, așa cum este denumirea din popor a bolii respective.

Bărbatul a fost imediat internat la secția de Boli Infecțioase a Spitalului din Botoșani, și o anchetă epidemiologică va stabili dacă mai sunt și alte persoane în pericol de infectare și, bineînțeles, cum a căpătat bărbatul această boală.

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