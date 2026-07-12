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Social· 2 min citire
Alertă MAE pentru două dintre cele mai populare destinații de vacanță ale românilor. Risc ridicat de incendii în Sardinia și Sicilia
Sicilia/ Profimedia
Publicat12 iul. 2026, 15:32
Actualizat12 iul. 2026, 15:33
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau intenționează să își petreacă vacanța în Sardinia și Sicilia, două dintre cele mai căutate destinații turistice din Italia. Autoritățile italiene au instituit cod portocaliu de incendii de vegetație în Sardinia și cod galben în Sicilia, din cauza riscului ridicat de izbucnire și extindere a incendiilor.
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