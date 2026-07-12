Accident cu ATV-ul în Alba. Doi tineri au ajuns la spital după ce s-au răsturnat în zona Piatra Craivii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 16:28

Doi tineri, în vârstă de 26 și 29 de ani, au fost transportați la spital duminică după-amiază, după ce au fost implicați într-un accident cu ATV-ul în zona turistică Piatra Craivii, din județul Alba. Ambele victime erau conștiente în momentul preluării de către echipajele medicale.

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