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Accident cu ATV-ul în Alba. Doi tineri au ajuns la spital după ce s-au răsturnat în zona Piatra Craivii
Ambulanță/ Arhivă foto
Doi tineri, în vârstă de 26 și 29 de ani, au fost transportați la spital duminică după-amiază, după ce au fost implicați într-un accident cu ATV-ul în zona turistică Piatra Craivii, din județul Alba. Ambele victime erau conștiente în momentul preluării de către echipajele medicale.
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