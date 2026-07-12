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Incendiu de mari proporții în Tulcea. Flăcările au mistuit 22 de hectare de pădure de pe malul Dunării
Incendiu pădure / ISU Tulcea
Aproximativ 22 de hectare de pădure au fost afectate de un incendiu izbucnit în apropierea satului Rachelu, din comuna Luncavița, județul Tulcea. Deși focul a fost lichidat, zona este monitorizată în continuare de pădurari din cauza unor focare mocnite.
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