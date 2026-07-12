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Incendiu de mari proporții în Tulcea. Flăcările au mistuit 22 de hectare de pădure de pe malul Dunării

Incendiu pădure / ISU Tulcea

Incendiu pădure / ISU Tulcea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 13:31

Aproximativ 22 de hectare de pădure au fost afectate de un incendiu izbucnit în apropierea satului Rachelu, din comuna Luncavița, județul Tulcea. Deși focul a fost lichidat, zona este monitorizată în continuare de pădurari din cauza unor focare mocnite.

Un incendiu de vegetație și fond forestier izbucnit sâmbătă în apropierea satului Rachelu, comuna Luncavița, a afectat aproximativ 22 de hectare de pădure situată pe malul Dunării.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Delta Tulcea, la intervenție au participat pompierii Secției Măcin, cu două autospeciale de stingere, sprijiniți de o autocisternă trimisă de Detașamentul Tulcea.

Cel mai mare incendiu de pădure din județ din acest an

Reprezentanții ISU Delta au precizat că este cel mai amplu incendiu de pădure înregistrat în județul Tulcea de la începutul acestui an.

„Este cel mai mare incendiu înregistrat de la începutul anului pe raza județului, iar în momentul de față suprafața afectată este monitorizată de Ocolul Silvic”, a declarat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al ISU Delta Tulcea, Cristina Profir.

Incendiul este ținut sub observație

În urma incendiului au ars vegetație uscată și lemn putred aflat la sol. Duminică dimineață, în zonele greu accesibile mai existau focare mocnite în interiorul materialului lemnos.

Autoritățile au precizat că aceste arderi sunt monitorizate permanent de personalul Ocolului Silvic și, în prezent, nu există risc de extindere a incendiului.

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