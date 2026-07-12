Alertă în Baia Mare, după apariția unui urs. A fost emis mesaj RO-Alert

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 13:23

Autoritățile din Maramureș au emis, duminică, un mesaj RO-Alert după ce un urs a fost văzut pe Valea Usturoiului, în zona „Izvor”, din Baia Mare. La fața locului au fost trimiși jandarmi și un echipaj SMURD, iar oamenii sunt sfătuiți să evite zona și să nu se apropie de animal.

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