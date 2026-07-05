Românul care a mâncat un burger de 2 kilograme în doar 9 minute. A câștigat 400 de euro și burgeri gratis timp de un an

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 iul. 2026, 15:40

Un concurs spectaculos de mâncat burgeri, organizat în centrul municipiului Brașov, a atras zeci de participanți gata să își testeze limitele. Provocarea a fost una extrem de dificilă: un burger de aproximativ două kilograme, care trebuia terminat în cel mult 15 minute. Doar un singur concurent a reușit să ducă la bun sfârșit provocarea, câștigând premiul cel mare.

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