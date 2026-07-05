Românul care a mâncat un burger de 2 kilograme în doar 9 minute. A câștigat 400 de euro și burgeri gratis timp de un an

Un concurs spectaculos de mâncat burgeri, organizat în centrul municipiului Brașov, a atras zeci de participanți gata să își testeze limitele. Provocarea a fost una extrem de dificilă: un burger de aproximativ două kilograme, care trebuia terminat în cel mult 15 minute. Doar un singur concurent a reușit să ducă la bun sfârșit provocarea, câștigând premiul cel mare.
Burger de două kilograme, provocarea care i-a pus la încercare pe concurenți
Evenimentul, organizat în centrul Brașovului, a reunit 35 de concurenți pasionați de competițiile culinare. Fiecare participant a primit un burger uriaș, cu o greutate de aproximativ două kilograme, iar timpul limită pentru consumarea acestuia a fost de 15 minute.
Deși mulți au venit convinși că vor face față provocării, dimensiunea impresionantă a preparatului s-a dovedit un obstacol dificil. Fiecare concurent și-a ales propria strategie, însă puțini au reușit să se apropie de final.
Un tânăr din Vâlcea a terminat burgerul în doar 9 minute
Marele câștigător al competiției a fost Ștefan Stancu, din județul Vâlcea, care a reușit performanța de a termina întregul burger în numai nouă minute, cu șase minute înainte de expirarea timpului regulamentar.
Tânărul spune că s-a pregătit special pentru concurs și a urmat un plan alimentar înainte de competiție.
„Am zis că, la prima ocazie, trebuie să ajung la Brașov, pentru că îmi place să mănânc. N-am mai mâncat de ieri. Aproape 20 de ore am stat fără mâncare. Am consumat multe legume și am băut aproximativ 7-8 litri de apă”, a declarat câștigătorul în mediul online.
Doar puțini reușesc să învingă provocarea
Organizatorii spun că astfel de concursuri sunt mult mai dificile decât par la prima vedere, iar rata de succes este redusă.
Potrivit acestora, doar aproximativ trei din zece participanți reușesc, în general, să termine burgerul uriaș în timpul stabilit.
Premiu de 400 de euro și burgeri gratuit timp de un an
Pentru performanța sa, Ștefan Stancu a fost recompensat cu un premiu în valoare de 400 de euro.
Pe lângă recompensa financiară, organizatorii i-au oferit și un premiu special: posibilitatea de a primi un burger gratuit în fiecare săptămână, timp de un an, transformând victoria într-un adevărat festin pe termen lung.
Competiția de la Brașov a stârnit interesul publicului și al pasionaților de provocări culinare.