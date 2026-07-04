Petrecere la azil cu alcool și voie bună. O pensionară de 96 de ani riscă să fie dată afară după ce a organizat astfel de evenimente în camera sa

O femeie în vârstă de 96 de ani din Statele Unite a ajuns în centrul atenției după ce conducerea azilului în care locuiește a avertizat-o că ar putea fi evacuată din cauza petrecerilor organizate în propria cameră. Cunoscută pe rețelele sociale drept „Bunica Droniak”, influencerița susține că are dreptul să se bucure de viață, în timp ce reprezentanții centrului invocă încălcarea regulamentului intern și probleme legate de siguranță.
Influencerița de 96 de ani, avertizată că poate fi evacuată din azil
Lillian Droniak, una dintre cele mai populare bunici de pe TikTok și Instagram, a dezvăluit urmăritorilor săi că a primit o notificare oficială din partea conducerii azilului din Connecticut, în care este informată că riscă să își piardă locul de cazare dacă va continua să organizeze petreceri, arată AFP.
Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, aceasta a arătat scrisoarea primită și a explicat că administrația îi reproșează petrecerile zgomotoase, precum și consumul și distribuirea de băuturi alcoolice, activități interzise de regulamentul instituției.
Ce nereguli au fost constatate de conducerea centrului
Potrivit reprezentanților azilului, problema nu este organizarea întâlnirilor în sine, ci faptul că acestea au depășit limitele stabilite prin regulamentul intern.
Conducerea susține că imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat invitați care părăseau camera pensionarei după ora 1:00 noaptea, încălcând programul de liniște al centrului.
În plus, în documentul transmis rezidentei se precizează că repetarea acestor incidente ar putea duce la reevaluarea statutului său de rezident, limitarea accesului în spațiile comune sau chiar restricționarea vizitelor.
„Plătesc 12.000 de dolari pe lună. Pot face ce vreau”
Lillian Droniak nu și-a ascuns nemulțumirea față de avertismentul primit și a reacționat public într-un nou videoclip devenit viral.
Pensionara a declarat că achită aproximativ 12.000 de dolari lunar pentru a locui în azil și consideră că are dreptul să își invite prietenii și să petreacă timpul așa cum dorește.
Afirmațiile sale au stârnit numeroase reacții pe internet, unde mii de utilizatori au dezbătut limitele dintre libertatea personală și regulile impuse într-un centru rezidențial pentru vârstnici.
S-a ajuns la un compromis
Potrivit informațiilor apărute ulterior, conflictul dintre influenceriță și administrația azilului s-a încheiat, cel puțin pentru moment, printr-o înțelegere.
Lillian Droniak va putea continua să primească vizitatori în camera sa și în timpul serii, însă cu respectarea regulamentului și fără consum sau distribuire de alcool.
Bunica virală spune că nu va renunța la petreceri
Chiar și după avertismentul primit, pensionara de 96 de ani afirmă că nu intenționează să renunțe la stilul său de viață.
Cunoscută pentru videoclipurile pline de umor și mesajele adresate milioanelor de urmăritori, Lillian Droniak susține că adoră să organizeze întâlniri cu prietenii și că își dorește să se bucure de fiecare moment.
Povestea sa a devenit rapid virală în Statele Unite.