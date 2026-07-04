Petrecere la azil cu alcool și voie bună. O pensionară de 96 de ani riscă să fie dată afară după ce a organizat astfel de evenimente în camera sa

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 iul. 2026, 10:18

O femeie în vârstă de 96 de ani din Statele Unite a ajuns în centrul atenției după ce conducerea azilului în care locuiește a avertizat-o că ar putea fi evacuată din cauza petrecerilor organizate în propria cameră. Cunoscută pe rețelele sociale drept „Bunica Droniak”, influencerița susține că are dreptul să se bucure de viață, în timp ce reprezentanții centrului invocă încălcarea regulamentului intern și probleme legate de siguranță.

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