Trucul simplu care alungă țânțarii și muștele. Ingredientul banal pe care trebuie să îl pui la geamuri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 08:04

În perioada verii, insectele devin o prezență tot mai deranjantă atât în locuințe, cât și pe terase. Din fericire, există soluții naturale, ieftine și eficiente, care le pot ține la distanță. Cu ajutorul unor ingrediente simple și al uleiurilor esențiale, poți scăpa de țânțari, muște, molii sau furnici în siguranță.

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