Motivul pentru care nu trebuie să prinzi rufele cu cârlige. Greșeala pe care majoritatea gospodinelor o fac

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 09:38

Cârligele de rufe sunt un accesoriu banal, prezent în aproape orice gospodărie, însă puțini se gândesc la impactul pe care îl pot avea asupra hainelor. Folosite zilnic pentru uscarea rufelor, acestea par o soluție practică și eficientă, însă specialiștii atrag atenția că pot provoca deteriorări, mai ales în cazul țesăturilor sensibile. În timp, urmele lăsate de cârlige sau presiunea exercitată asupra materialului pot contribui la uzura prematură a articolelor vestimentare.

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