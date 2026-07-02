Motivul pentru care nu trebuie să prinzi rufele cu cârlige. Greșeala pe care majoritatea gospodinelor o fac

Cârligele de rufe sunt un accesoriu banal, prezent în aproape orice gospodărie, însă puțini se gândesc la impactul pe care îl pot avea asupra hainelor. Folosite zilnic pentru uscarea rufelor, acestea par o soluție practică și eficientă, însă specialiștii atrag atenția că pot provoca deteriorări, mai ales în cazul țesăturilor sensibile. În timp, urmele lăsate de cârlige sau presiunea exercitată asupra materialului pot contribui la uzura prematură a articolelor vestimentare.
Deși uscarea rufelor pare un proces banal, modul în care acestea sunt așezate pe sârmă poate influența aspectul și rezistența țesăturii. Potrivit unui expert din cadrul unui brand cunoscut de îmbrăcăminte, folosirea cârligelor de rufe poate produce efecte nedorite asupra hainelor, chiar dacă acest lucru nu este observat imediat.
Acesta atrage atenția că presiunea exercitată de cârlige poate lăsa urme permanente în material, în special atunci când este vorba despre țesături fine. În timp, aceste urme contribuie la deteriorarea produsului vestimentar și îi pot reduce durata de utilizare.
„Evită să folosești cârlige atunci când pui hainele la uscat, căci acest lucru poate micșora durata de viață a hainelor tale. Acestea pot lăsa, prin presiunea pe care o exercită, anumite urme permanente în țesătură, mai ales dacă vorbim despre materiale fine. Acest lucru va grăbi uzarea produsului vestimentar. În plus, deși se spune că e bine să usuci hainele la soare, fiindcă are proprietăți antimicrobiene, nu uita că razele acestuia pot determina decolorarea țesăturii”, a explicat expertul, potrivit mirror.co.uk.
Există alternative pentru uscarea hainelor fără urme
Persoanele care doresc să evite urmele lăsate de cârlige pot opta pentru alte metode de uscare. Una dintre variantele recomandate este folosirea umerașelor, în special pentru tricouri și bluze.
Această soluție poate ajuta hainele să se usuce fără să se șifoneze foarte tare și poate contribui la păstrarea aspectului țesăturii pentru o perioadă mai lungă.
Pe lângă modul de uscare, expertul recomandă și utilizarea unui detergent delicat, precum și a unui balsam de rufe, pentru protejarea fibrelor textile și menținerea hainelor într-o stare bună cât mai mult timp.
Un truc simplu care poate ajuta la îndepărtarea părului și a scamelor
Pe lângă recomandările privind uscarea rufelor, există și un truc care poate îmbunătăți rezultatul spălării.
Chiar dacă mașinile moderne de spălat realizează cea mai mare parte a procesului de curățare, folosirea unor șervețele umede în timpul ciclului de spălare poate ajuta la colectarea particulelor care rămân pe haine.
Acestea acționează asemenea unor absorbante pentru scame, fire de păr, blană și alte particule textile de mici dimensiuni. Pe măsură ce tamburul mașinii se rotește, șervețelele sunt antrenate printre haine și adună aceste impurități, contribuind la obținerea unor rufe mai curate.
Pentru această metodă nu este recomandată introducerea unui număr mare de șervețele în mașina de spălat. Potrivit recomandării, sunt suficiente cel mult trei șervețele umede la o spălare.
Cum trebuie folosite șervețelele umede la fiecare spălare
Pentru ca metoda să funcționeze, șervețelele trebuie să fie noi la fiecare utilizare. Odată pornită mașina de spălat, acestea se amestecă împreună cu hainele și colectează scamele și firele de păr desprinse în timpul ciclului de spălare.
Astfel, după finalizarea programului, o parte dintre impuritățile care, în mod normal, ar rămâne pe haine sunt reținute de șervețele, potrivit sursei.