Cum răcorești mașina pe caniculă. Trucul care te scapă de căldura insuportabilă în doar două minute

În perioada verii, temperaturile ridicate transformă rapid un autoturism parcat în soare într-un adevărat cuptor. Chiar și după o perioadă scurtă de staționare, aerul poate ajunge la valori foarte ridicate, iar suprafețele din interior devin fierbinți la atingere. În aceste condiții, confortul și siguranța la volan pot fi afectate, motiv pentru care este important să știm cum să răcim eficient mașina înainte și în timpul deplasării.
Primul pas este eliminarea aerului fierbinte din habitaclu
După ce mașina a stat în soare, aerul din interior este mult mai fierbinte decât cel de afară. Dacă sistemul de climatizare începe să recircule acest aer încă din primul moment, răcirea va dura mai mult.
De aceea, primul lucru recomandat este pornirea motorului și deschiderea geamurilor pentru câteva zeci de secunde. În același timp, instalația de climatizare poate fi pornită, însă fără recircularea aerului.
Astfel, ventilatorul va introduce aer din exterior și va împinge afară aerul încins acumulat în habitaclu. În acest fel, temperatura din interior începe să scadă mult mai repede decât dacă aerul fierbinte este recirculat.
După ce mașina începe să se pună în mișcare și cea mai mare parte a aerului fierbinte a fost evacuată, geamurile pot fi închise.
Butonul de recirculare trebuie apăsat la momentul potrivit
Una dintre cele mai întâlnite greșeli este activarea imediată a funcției de recirculare a aerului.
Acest buton, reprezentat de obicei printr-o pictogramă cu o săgeată circulară în interiorul unei mașini, devine eficient doar după ce aerul foarte cald din habitaclu a fost eliminat.
În acel moment, activarea recirculării permite instalației de climatizare să răcească aerul deja aflat în interior, în loc să preia permanent aer cald din exterior. Rezultatul este o răcire mai rapidă și o temperatură mai constantă în habitaclu.
Această metodă reduce și solicitarea sistemului de aer condiționat, deoarece acesta nu mai trebuie să răcească în permanență aerul fierbinte venit din exterior.
Direcționarea fluxului de aer poate face diferența
Pe lângă utilizarea corectă a recirculării, contează și modul în care este orientat fluxul de aer.
În primele minute este recomandat ca gurile de ventilație să fie orientate spre partea superioară a habitaclului. Aerul cald are tendința de a se ridica, iar direcționarea aerului rece în partea de sus contribuie la răcirea mai uniformă a interiorului.
Ventilatorul poate funcționa inițial la o treaptă mai mare, pentru ca aerul fierbinte să fie evacuat mai repede. După ce temperatura din habitaclu devine confortabilă, intensitatea ventilatorului poate fi redusă.
De asemenea, setarea unei temperaturi foarte scăzute nu înseamnă neapărat că mașina se va răci mai repede. Sistemul de climatizare funcționează la capacitatea maximă până când atinge temperatura selectată, astfel că utilizarea unei valori confortabile este suficientă pentru o răcire eficientă.
Câteva gesturi simple pot reduce temperatura din mașină încă înainte de plecare
Dacă există posibilitatea, parcarea la umbră rămâne cea mai eficientă metodă de a limita încălzirea habitaclului.
Atunci când acest lucru nu este posibil, utilizarea unui parasolar pentru parbriz poate reduce încălzirea bordului și a volanului. De asemenea, deschiderea ușilor pentru câteva momente înainte de plecare ajută la eliminarea unei părți din aerul încins acumulat în interior.
Combinarea acestor măsuri cu utilizarea corectă a instalației de climatizare permite răcirea habitaclului într-un timp mult mai scurt și face călătoria mai confortabilă chiar și în cele mai călduroase zile de vară.
Folosirea aerului condiționat în ordinea corectă – evacuarea aerului fierbinte, închiderea geamurilor și abia apoi activarea recirculării – poate face o diferență semnificativă atunci când temperatura de afară depășește 35 de grade Celsius, potrivit sursei.