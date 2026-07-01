Cum răcorești mașina pe caniculă. Trucul care te scapă de căldura insuportabilă în doar două minute

Publicat 1 iul. 2026, 07:27 Actualizat 1 iul. 2026, 07:29

În perioada verii, temperaturile ridicate transformă rapid un autoturism parcat în soare într-un adevărat cuptor. Chiar și după o perioadă scurtă de staționare, aerul poate ajunge la valori foarte ridicate, iar suprafețele din interior devin fierbinți la atingere. În aceste condiții, confortul și siguranța la volan pot fi afectate, motiv pentru care este important să știm cum să răcim eficient mașina înainte și în timpul deplasării.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre caniculamasinaaer conditionat