Noi detalii despre peștele-iepure care a speriat turiștii din Grecia. Specialiștii explică riscurile reale: „Marea nu este o piscină”

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” atrage atenția asupra informațiilor apărute în presa internațională despre peștele-iepure, o specie invazivă prezentă în Marea Mediterană. Specialiștii spun că subiectul trebuie privit cu prudență, dar fără panică. Peștele poate crea probleme pentru ecosistemele marine și pentru pescari, însă riscurile pentru turiști apar mai ales atunci când oamenii încearcă să îl atingă, să îl hrănească sau să îl captureze.
Peștele-iepure, specie invazivă în Marea Mediterană
Peștele-iepure, cunoscut științific sub numele de Lagocephalus sceleratus, provine din regiunea Indo-Pacifică. Specia a ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez și s-a răspândit rapid în ultimele decenii. Specialiștii îl consideră una dintre cele mai problematice specii invazive din estul Mediteranei, pentru că poate afecta echilibrul ecosistemelor locale. În plus, prezența lui creează dificultăți și pentru pescari, mai ales prin pagubele pe care le poate produce.
„În ultimele zile, numeroase articole din presa internațională au atras atenția asupra prezenței peștelui-iepure (Lagocephalus sceleratus) în apele Greciei. Deși titlurile sunt adesea spectaculoase, realitatea merită privită cu calm și din perspectivă științifică.Originar din regiunea Indo-Pacifică, acest pește a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez și și-a extins rapid arealul în ultimele decenii. Astăzi, specialiștii îl consideră una dintre cele mai problematice specii invazive din estul Mediteranei, deoarece afectează ecosistemele locale și activitatea pescarilor", arată specialiștii de la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
Denumirea populară de „pește-iepure” vine de la cei patru dinți puternici ai speciei. Aceștia sunt uniți într-o formă asemănătoare unui cioc și amintesc de incisivii unui iepure. Tocmai acești dinți îl fac periculos dacă este manipulat greșit. Peștele poate provoca răni serioase, iar specialiștii recomandă ca turiștii să nu se apropie de el.
De ce nu trebuie atins peștele-iepure
Specialiștii spun că au existat cazuri în care persoane au fost mușcate de acest pește în Grecia și în alte țări mediteraneene. Totuși, astfel de incidente sunt rare și apar, de obicei, atunci când oamenii încearcă să interacționeze direct cu exemplarele. Recomandarea este simplă: peștele trebuie privit de la distanță, la fel ca orice alt animal sălbatic. Curiozitatea sau încercarea de a-l prinde pot duce la răni.
„Cu ajutorul acestora poate sparge cochilii, tăia plase de pescuit și provoca răni serioase dacă este manipulat necorespunzător.Deși au fost raportate cazuri de persoane mușcate de acest pește în Grecia și în alte țări mediteraneene, astfel de incidente sunt rare și apar, de regulă, atunci când oamenii încearcă să atingă, să hrănească ori să captureze exemplarele", spun specialiștii, care recomandă să nu fie deranjat și să fie privit de la distanță, la fel ca orice alt animal sălbatic.
Așadar, prezența peștelui-iepure nu înseamnă că turiștii trebuie să evite marea sau să intre în panică. Riscul crește atunci când oamenii nu respectă distanța față de fauna marină. În general, animalele necunoscute nu trebuie atinse, indiferent cât de aproape ajung de mal. Aceeași regulă se aplică și în cazul peștelui-iepure.
Peștele-iepure nu trebuie consumat
Un alt lucru important este că această specie poate acumula tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute. Din acest motiv, peștele-iepure nu trebuie consumat. Specialiștii atrag atenția că legislația europeană interzice comercializarea speciilor din această familie pentru consum alimentar. Așadar, pericolul nu ține doar de mușcătură, ci și de riscul asociat consumului.
Reprezentanții Muzeului „Grigore Antipa” subliniază că apariția acestei specii în apele Mediteranei trebuie înțeleasă într-un context mai larg. Schimbările climatice, transportul maritim și deschiderea căilor de migrație pot modifica biodiversitatea mărilor și oceanelor. Peștele-iepure este un exemplu al acestor transformări, iar prezența lui arată cât de importantă este cercetarea științifică. Tocmai de aceea, specialiștii cer calm, informare corectă și prudență.
„Pentru turiști, mesajul este simplu: bucurați-vă de mare, observați fauna marină cu respect și evitați să atingeți animale necunoscute. Prezența peștelui-iepure nu trebuie să provoace panică, însă reprezintă un bun prilej de a înțelege cum schimbările climatice, transportul maritim și deschiderea căilor de migrație pot modifica biodiversitatea mărilor și oceanelor.Să nu uităm că marea nu este o piscină, ci un ecosistem complex și viu, pe care îl explorăm cu respect și prudență, ca oaspeți în lumea locuitorilor săi!", mai transmit reprezentanții muzeului.