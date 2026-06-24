Noi detalii despre peștele-iepure care a speriat turiștii din Grecia. Specialiștii explică riscurile reale: „Marea nu este o piscină”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 09:22

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” atrage atenția asupra informațiilor apărute în presa internațională despre peștele-iepure, o specie invazivă prezentă în Marea Mediterană. Specialiștii spun că subiectul trebuie privit cu prudență, dar fără panică. Peștele poate crea probleme pentru ecosistemele marine și pentru pescari, însă riscurile pentru turiști apar mai ales atunci când oamenii încearcă să îl atingă, să îl hrănească sau să îl captureze.

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