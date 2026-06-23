Fiul lui Ilie Dumitrescu, internat la Spitalul Obregia. Toto Dumitrescu, scandal de zile mari cu concubina într-un magazin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 23:59

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost internat, marţi seară, la Spitalul Obregia, după ce a făcut scandal într-un magazin din Sectorul 4 şi s-a certat cu concubina.

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