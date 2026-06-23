Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Fiul lui Ilie Dumitrescu, internat la Spitalul Obregia. Toto Dumitrescu, scandal de zile mari cu concubina într-un magazin

FOTO: Inquam

FOTO: Inquam

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 23:59

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost internat, marţi seară, la Spitalul Obregia, după ce a făcut scandal într-un magazin din Sectorul 4 şi s-a certat cu concubina.

”La data de 21 iunie 2026, în jurul orei 18:00, o femeie a sesizat, prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, faptul că într-un magazin situat în Sectorul 4 al municipiului Bucureşti a intrat un bărbat care, prin acte de violenţă, a distrus şi a răsturnat mai multe produse expuse spre vânzare. Totodată, apelanta a relatat că, după ce a părăsit magazinul, bărbatul ar fi avut o altercaţie cu o femeie aflată pe stradă”, a transmis, marţi seară, Poliţia Capitalei.

Surse judiciare spun că bărbatul este nimeni altul decât Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu.

Potrivit polițiștilor, bărbatul era agitat și a refuzat să colaboreze pentru clarificarea situaţiei.

”În aceste condiţii, pentru prevenirea producerii unor noi incidente şi pentru siguranţa persoanelor din jur, acesta a fost imobilizat şi transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie «Alexandru Obregia» unde medicul de gardă a dispus internarea sa”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

Totodată, poliţiştii au identificat femeia cu care acesta ar fi avut altercaţia, stabilind că este concubina lui.

”Aceasta nu a dorit formularea unei plângeri prealabile, nu a solicitat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului şi nu a solicitat acordarea de îngrijiri medicale”, au mai spus reprezentanții Poliției.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal din oficiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi violenţă în familie.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Spitalul Obregiascandaltoto dumitrescu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe