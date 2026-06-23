Transfăgărășanul, închis temporar miercuri pentru filmări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 14:26

Conducătorii auto care intenționează să circule pe DN7C – Transfăgărășan sunt avertizați că traficul va fi restricționat temporar miercuri, 24 iunie 2026, în zona Bâlea Lac și a Tunelului Capra.

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