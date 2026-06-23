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Sanatate· 1 min citire
Spitalele, în pragul grevei generale: operațiile și consultațiile ar putea fi suspendate pe termen nelimitat
Medic
Publicat23 iun. 2026, 09:05
Actualizat23 iun. 2026, 09:08
Activitatea din spitalele din România s-ar putea opri începând din această săptămână, după ce sindicatele din sănătate au anunțat că sunt pregătite să declanșeze greva generală. Motivul: noua lege a salarizării, care, potrivit reprezentanților angajaților din sistem, aduce pierderi salariale uriașe.
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