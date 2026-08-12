Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim copleșiți uneori fără motiv clar?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 10:42

De ce ne simțim copleșiți uneori fără motiv clar? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre rolul esențial al păstrării unui nivel optim de încărcare emoțională și profesională, astfel încât să evităm asemenea stări.

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