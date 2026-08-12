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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim copleșiți uneori fără motiv clar?
De ce ne simțim copleșiți uneori fără motiv clar? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre rolul esențial al păstrării unui nivel optim de încărcare emoțională și profesională, astfel încât să evităm asemenea stări.
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