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Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim copleșiți uneori fără motiv clar?

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 10:42

De ce ne simțim copleșiți uneori fără motiv clar? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre rolul esențial al păstrării unui nivel optim de încărcare emoțională și profesională, astfel încât să evităm asemenea stări.

De ce ne simțim copleșiți uneori fără motiv clar?

Senzația de „prea mult” apare adesea atunci când creierul este suprasolicitat. Nu este neapărat un singur factor, ci acumularea mai multora: informații, sarcini, emoții.

Când pragul este depășit, apare blocajul. Nu mai știi de unde să începi. În astfel de momente, simplificarea este cheia.

Un singur pas mic poate debloca întregul proces. Copleșirea nu este slăbiciune. Este supraîncărcare. 

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