BMW de 60.000 de euro, furat din Belgia, descoperit la vamă. Mașina era înmatriculată în Republica Moldova

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 16:55

Un autoturism BMW de lux, evaluat la aproximativ 60.000 de euro, a fost oprit de polițiștii de frontieră la Vama Albița, după ce verificările au arătat că mașina era semnalată ca fiind furată din Belgia. Autoturismul era înmatriculat în Republica Moldova și a fost reținut pentru continuarea cercetărilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre masina furataBMWBelgia