BMW de 60.000 de euro, furat din Belgia, descoperit la vamă. Mașina era înmatriculată în Republica Moldova

Un autoturism BMW de lux, evaluat la aproximativ 60.000 de euro, a fost oprit de polițiștii de frontieră la Vama Albița, după ce verificările au arătat că mașina era semnalată ca fiind furată din Belgia. Autoturismul era înmatriculat în Republica Moldova și a fost reținut pentru continuarea cercetărilor.
Mașină de lux, căutată pentru confiscare, depistată la frontieră
Cazul a fost înregistrat în noaptea de 9 august, în jurul orei 00:55, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița. Polițiștii au efectuat verificările de rutină asupra unui autoturism BMW fabricat în anul 2020, care urma să intre în procedura de control.
La volan se afla un bărbat în vârstă de 44 de ani, care deține cetățenie română și moldovenească. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au constatat că există suspiciuni privind situația juridică a autoturismului.
Mașina figura ca bun căutat în vederea confiscării, după ce autoritățile din Belgia introduseseră o alertă în acest sens.
Șoferul susține că nu știa că autoturismul era furat
Confruntat cu situația descoperită la frontieră, bărbatul le-a declarat polițiștilor că achiziționase autoturismul în Republica Moldova cu aproximativ un an înainte.
Potrivit declarației sale, acesta ar fi plătit 59.000 de euro pentru BMW și susține că nu știa că autoturismul era furat sau că ar fi implicat într-un litigiu.
Polițiștii de frontieră continuă verificările pentru a stabili modul în care mașina a ajuns în posesia bărbatului și dacă acesta avea sau nu cunoștință despre proveniența autoturismului.
BMW-ul a fost reținut de polițiști
Autoturismul, a cărui valoare este estimată la aproximativ 300.000 de lei, a fost indisponibilizat și urmează să rămână la dispoziția anchetatorilor până la clarificarea situației sale juridice.
În acest caz, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.
Ancheta trebuie să stabilească inclusiv traseul autoturismului după furtul din Belgia, persoanele care l-au deținut și împrejurările în care acesta a fost vândut și înmatriculat în Republica Moldova.
Cercetările sunt în desfășurare, iar la finalul acestora autoritățile vor putea stabili dacă persoana aflată la volan a cunoscut sau nu proveniența ilegală a autoturismului.