Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Tulcea au fost sesizați duminică după-amiază în legptură cu faptul că din incinta unei benzinării auto, din municipiul Tulcea a fost sustras un autoturism de către trei persoane.

Polițiștii au identificat autoturismul în cauză, acesta fiind găsit abandonat și avariat în apropierea localității Cataloi. Ulterior au fost identificați și cei trei tineri bănuiți de comiterea faptei. Este vorba despre trei minori din localitatea Babadag.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

Poliția Municipiului Tulcea îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să ia măsuri de precauție pentru a preveni astfel de incidente, cum ar fi încuierea portierelor autoturismelor și păstrarea bunurilor de valoare în siguranță.