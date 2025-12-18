Tot joi, Marius Calotă, bărbatul de 33 de ani despre care s-a spus că ar fi fost iubitul Rodicăi Stănoiu, a infirmat aceste informații. El a declarat că fosta ministră a fost pentru el asemenea unei mame și că nu a existat nicio legătură amoroasă. Calotă s-a prezentat din nou la INML pentru a încerca să ridice trupul, dar nu i s-a permis, întrucât nu are grad de rudenie, conform Observator.

Declarațiile lui Marius Calotă

„Mi s-au adresat n-șpe mii de injurii și apelative care nu au nicio legătură cu realitatea. Niște persoane pe care nu le cunosc și nici nu aș vrea să le cunosc prea curând... Deci, cred că trebuie să păstrăm eleganță. Este o chestiune intimă, pe care nu cred că este necesar să fac publică. Despre testament știe toată lumea... toți cei implicați și menționați în testament știu despre ce este vorba. Doamna Rodica, la vremea respectivă, le-a explicat cu subiect și predicat cam care este povestea testamentului. Dacă unii dintre ei sunt nemulțumiți, nu este problema mea”, a spus Calotă.

Relații de tip familial

El a respins categoric ideea unei relații sentimentale, subliniind că legătura dintre ei era una de familie. „Relația noastră a fost o relație familială, între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, care este fratele meu și a locuit și el cu noi în casă o bună bucată de timp și cam atât vă pot spune. Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta”, a explicat Marius Calotă.

O figură maternă

Bărbatul a adăugat că o considera pe Rodica Stănoiu drept o a doua mamă. „A fost ca o a doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul”, a afirmat acesta.

