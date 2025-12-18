Manifestanții își exprimă opoziția fermă față de intenția Comisiei Europene de a reduce subvențiile destinate agriculturii în exercițiul financiar de după anul 2027, măsură despre care susțin că ar pune în pericol supraviețuirea exploatațiilor agricole europene.

🔴 Un tracteur fonce sur des policiers pour les faire reculer.



La manifestation des #agriculteurs européen contre le Mercosur dégénère fortement devant le Parlement Européen.#Brussel #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/kAcipS3HSA — Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

Un alt punct major de nemulțumire este perspectiva finalizării acordului comercial cu blocul Mercosur. Fermierii avertizează că eliminarea barierelor tarifare pentru produsele din America de Sud va inunda piața europeană cu bunuri obținute la standarde de mediu și de siguranță alimentară mult mai permisive, creând o concurență neloială care ar putea ruina producătorii locali.

În timp ce Bruxelles-ul era asediat de mii de manifestanți, tensiunile s-au extins și la nivel local, unde Camera Agricolă din Lituania și asociația Kooperacijos Kelias au organizat un protest simultan în fața reprezentanței Uniunii Europene din Vilnius. Acțiunile coordonate reflectă o nemulțumire generalizată față de noile direcții ale Executivului european, fermierii solicitând imperativ menținerea subvențiilor și protejarea pieței interne.

Fermierii critică „politicile inadecvate”

Martynas Puidokas, vicepreședintele Uniunii Fermierilor din Lituania, a subliniat că mobilizarea masivă de la Bruxelles este rezultatul unei ignorări constante a avertismentelor lansate încă din timpul verii. Fermierii europeni reclamă un cumul de factori care le amenință stabilitatea, cum ar fi planurile de diminuare a fondurilor destinate agriculturii. De asemenea, critici au venit și pe tema concurenței neloiale. Fermierii cer o politică comercială a UE pe care o consideră incorectă față de producătorii locali. Totodată, nemulțumiții cer reducerea poverii administrative și critică birocrația excesivă care îngreunează activitatea zilnică în ferme.

Temeri privind viitorul Politicii Agricole Comune

Principala îngrijorare a producătorilor, exprimată de președintele Uniunii Fermierilor lituanieni, Raimundas Juknevicius, vizează propunerea Comisiei de a tăia aproximativ 20% din bugetul Politicii Agricole Comune (PAC). Mai mult decât cifrele, fermierii se tem de intenția Bruxelles-ului de a abandona structura politică ce a oferit predictibilitate sectorului agricol timp de decenii, considerând că această schimbare radicală ar putea lăsa numeroase exploatații fără plasa de siguranță financiară necesară.