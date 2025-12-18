Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR critică strategia economică a lui Ilie Bolojan: „Un experiment periculos pentru antreprenorii locali”

Peiu acuză că Bolojan minte cu false reforme. Foto/Arhivă
Peiu acuză că Bolojan minte cu false reforme. Foto/Arhivă

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a lansat joi un atac dur la adresa noilor măsuri economice adoptate de coaliția de guvernare, catalogându-le drept o „improvizație” periculoasă pentru stabilitatea țării. Senatorul a avertizat că lipsa de coerență strategică a actualei administrații creează un dezechilibru major pe piață, favorizând marile corporații străine în detrimentul micilor antreprenori români. În viziunea sa, acest pachet fiscal nu doar că pune o presiune insuportabilă pe IMM-urile autohtone, dar riscă să accelereze inflația și să împingă economia României într-o recesiune iminentă.

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a criticat dur ultimele decizii ale coaliției de guvernare, pe care le consideră o „improvizație” menită doar să mulțumească orgoliile politice ale partidelor aflate la putere. Acesta susține că măsurile anunțate sunt contradictorii și vor lovi direct în competitivitatea firmelor românești mici, favorizând în schimb marile companii străine. Potrivit senatorului, reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% avantajează corporațiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, în timp ce creșterea salariului minim la 4.350 lei va pune o presiune financiară uriașă pe IMM-uri, care reprezintă 97% din mediul de afaceri local.

Peiu avertizează că această creștere a cheltuielilor salariale se va reflecta inevitabil în prețuri, generând un nou val de inflație. De asemenea, acesta consideră că Guvernul se autoamăgește sperând la încasări bugetare mai mari, deoarece, după o creștere temporară, consumul și activitatea economică se vor diminua, crescând riscul de recesiune. În opinia sa, lipsa unei strategii economice coerente și recurgerea la compromisuri între PSD, PNL, USR și UDMR condamnă economia României la stagnare.

În replică față de aceste critici, coaliția de guvernare a confirmat acordul de a reduce cu 10% cheltuielile în administrația centrală, fără a afecta salariile, și de a scădea subvențiile pentru partide și sumele forfetare ale parlamentarilor. Totodată, planul Executivului prevede creșterea salariului minim începând cu iulie 2026 și eliminarea completă a impozitului minim pe cifra de afaceri din anul 2027, măsuri prezentate ca o soluție de echilibru pentru stabilitatea fiscală a țării.

