Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a criticat dur ultimele decizii ale coaliției de guvernare, pe care le consideră o „improvizație” menită doar să mulțumească orgoliile politice ale partidelor aflate la putere. Acesta susține că măsurile anunțate sunt contradictorii și vor lovi direct în competitivitatea firmelor românești mici, favorizând în schimb marile companii străine. Potrivit senatorului, reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% avantajează corporațiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, în timp ce creșterea salariului minim la 4.350 lei va pune o presiune financiară uriașă pe IMM-uri, care reprezintă 97% din mediul de afaceri local.

Peiu avertizează că această creștere a cheltuielilor salariale se va reflecta inevitabil în prețuri, generând un nou val de inflație. De asemenea, acesta consideră că Guvernul se autoamăgește sperând la încasări bugetare mai mari, deoarece, după o creștere temporară, consumul și activitatea economică se vor diminua, crescând riscul de recesiune. În opinia sa, lipsa unei strategii economice coerente și recurgerea la compromisuri între PSD, PNL, USR și UDMR condamnă economia României la stagnare.

În replică față de aceste critici, coaliția de guvernare a confirmat acordul de a reduce cu 10% cheltuielile în administrația centrală, fără a afecta salariile, și de a scădea subvențiile pentru partide și sumele forfetare ale parlamentarilor. Totodată, planul Executivului prevede creșterea salariului minim începând cu iulie 2026 și eliminarea completă a impozitului minim pe cifra de afaceri din anul 2027, măsuri prezentate ca o soluție de echilibru pentru stabilitatea fiscală a țării.

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a criticat dur ultimele decizii ale coaliției de guvernare, pe care le consideră o „improvizație” menită doar să mulțumească orgoliile politice ale partidelor aflate la putere. Acesta susține că măsurile anunțate sunt contradictorii și vor lovi direct în competitivitatea firmelor românești mici, favorizând în schimb marile companii străine. Potrivit senatorului, reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% avantajează corporațiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, în timp ce creșterea salariului minim la 4.350 lei va pune o presiune financiară uriașă pe IMM-uri, care reprezintă 97% din mediul de afaceri local.

Peiu avertizează că această creștere a cheltuielilor salariale se va reflecta inevitabil în prețuri, generând un nou val de inflație. De asemenea, acesta consideră că Guvernul se autoamăgește sperând la încasări bugetare mai mari, deoarece, după o creștere temporară, consumul și activitatea economică se vor diminua, crescând riscul de recesiune. În opinia sa, lipsa unei strategii economice coerente și recurgerea la compromisuri între PSD, PNL, USR și UDMR condamnă economia României la stagnare.

În replică față de aceste critici, coaliția de guvernare a confirmat acordul de a reduce cu 10% cheltuielile în administrația centrală, fără a afecta salariile, și de a scădea subvențiile pentru partide și sumele forfetare ale parlamentarilor. Totodată, planul Executivului prevede creșterea salariului minim începând cu iulie 2026 și eliminarea completă a impozitului minim pe cifra de afaceri din anul 2027, măsuri prezentate ca o soluție de echilibru pentru stabilitatea fiscală a țării.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)

Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica