Garda Națională de Mediu a făcut un pas tehnologic major în lupta împotriva traficului ilegal de deșeuri, testând miercuri, în zona punctului de frontieră Giurgiu, un nou sistem de scanare mobil cu raze X. Potrivit anunțului oficial făcut joi, această acțiune de calibrare a inclus și măsurători stricte ale nivelului de radiații, efectuate de specialiștii Direcției de Sănătate Publică pentru a garanta siguranța operatorilor și a participanților la trafic.

Tehnologie de ultimă oră prin PNRR

Scannerul mobil face parte dintr-un pachet amplu de dotări achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acest proiect strategic este dedicat combaterii criminalității de mediu și are ca scop blocarea definitivă a transporturilor de deșeuri deghizate care încearcă să intre pe teritoriul României. Pe lângă sistemul de radiografiere a camioanelor, inspectorii vor avea la dispoziție și spectrometre portabile XRF. Acestea sunt dispozitive avansate care permit analiza chimică imediată a materialelor, facilitând identificarea substanțelor periculoase sau a deșeurilor neconforme. De asemenea, vor exista și sisteme de monitorizare în timp real, menite să asigure trasabilitatea transporturilor suspecte.

Simulări pentru un an 2026 sub control strict

Operațiunea de la Giurgiu a servit și ca simulare pentru regimul de control mult mai riguros care va fi implementat la scară largă începând de anul viitor. Prin aceste exerciții, Garda de Mediu urmărește optimizarea fluxului de verificare, astfel încât identificarea transporturilor ilegale să fie cât mai rapidă, fără a bloca excesiv traficul comercial legitim.

Această ofensivă tehnologică aliniază România la standardele europene de securitate ecologică, oferind autorităților instrumentele necesare pentru a proteja sănătatea publică și mediul înconjurător de efectele nocive ale importurilor de deșeuri nedeclarate.