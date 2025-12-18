Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a transmis un comunicat prin care stabilește obligațiile furnizorilor de gaze naturale în contextul liberalizării complete a pieței, programată pentru 1 aprilie 2026. Furnizorii vor trebui să informeze transparent clienții cu privire la modul în care vor fi stabilite prețurile după încetarea schemelor de sprijin.

Potrivit ANRE, liberalizarea presupune mai multe obligații clare pentru furnizori:

aceștia trebuie să transmită clienților o informare explicită în care să precizeze că, de la 1 aprilie 2026, prețul final al gazelor naturale facturat va fi prețul contractual, fără intervenții sau subvenții din partea statului

furnizorii sunt obligați să explice modul de stabilire a prețului final facturat

clienților trebuie să li se prezinte posibilitatea schimbării furnizorului de gaze naturale, proces gratuit și care nu implică modificări tehnice ale instalației

furnizorii trebuie să comunice modalitățile de încheiere a unui contract de furnizare în regim concurențial, precum și opțiunile prin care consumatorii pot compara ofertele-tip existente pe piață

până la 2 martie 2026, furnizorii trebuie să informeze și clienții ale căror prețuri contractuale nu se vor modifica după încetarea schemei de sprijin, precizând prețul aplicabil de la 1 aprilie 2026

ANRE subliniază că aceste măsuri sunt menite să asigure transparență și predictibilitate pentru consumatori în perioada de tranziție către o piață complet liberalizată.