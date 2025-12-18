Facturile la gaze naturale sar în aer din aprilie. Ce le-a cerut ANRE tuturor furnizorilor?

Populația și economia vor fi afectate de scumpirea gazelor

După ce valoarea facturilor la energie electrică a explodat odată cu eliminarea schemelor de plafonare, din primăvara anului viitor românii vor fi loviți și de scumpirea gazelor naturale, ca urmare a liberalizării pieței. ANRE a emis un ordin prin care toți furnizorii de gaze sunt obligați să transmită clienților o informare în care să le explice clar că, începând cu 1 aprilie anul viitor, vor plăti prețul integral, cel din contract, fără nicio subvenție din partea statului.

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a transmis un comunicat prin care stabilește obligațiile furnizorilor de gaze naturale în contextul liberalizării complete a pieței, programată pentru 1 aprilie 2026. Furnizorii vor trebui să informeze transparent clienții cu privire la modul în care vor fi stabilite prețurile după încetarea schemelor de sprijin.

Potrivit ANRE, liberalizarea presupune mai multe obligații clare pentru furnizori:

  • aceștia trebuie să transmită clienților o informare explicită în care să precizeze că, de la 1 aprilie 2026, prețul final al gazelor naturale facturat va fi prețul contractual, fără intervenții sau subvenții din partea statului

  • furnizorii sunt obligați să explice modul de stabilire a prețului final facturat

  • clienților trebuie să li se prezinte posibilitatea schimbării furnizorului de gaze naturale, proces gratuit și care nu implică modificări tehnice ale instalației

  • furnizorii trebuie să comunice modalitățile de încheiere a unui contract de furnizare în regim concurențial, precum și opțiunile prin care consumatorii pot compara ofertele-tip existente pe piață

  • până la 2 martie 2026, furnizorii trebuie să informeze și clienții ale căror prețuri contractuale nu se vor modifica după încetarea schemei de sprijin, precizând prețul aplicabil de la 1 aprilie 2026

ANRE subliniază că aceste măsuri sunt menite să asigure transparență și predictibilitate pentru consumatori în perioada de tranziție către o piață complet liberalizată.