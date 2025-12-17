Ce a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan?

„Acum o lună era o mare psihoză, toţi spuneau ”Vai de mine, cresc preturile la 10 lei motorina şi benzina pentru că avem situația cu Lukoil, sancțiuni internaționale”. Astăzi, când ne uităm de la marile scenarii că va fi 9-10 lei motorina şi benzina, e 7,27 benzina, motorina 7,47, adică chiar au scăzut prețurile. Am chemat toţi operatorii, le-am transmis direct faptul că avem nevoie ca ei să păstreze preţurile la o cotă normală. Am transmis un mesaj foarte clar către Consiliul de Concurenţă şi ANPC, prin care le-am cerut să caute dacă există practici neconcurenţiale pe piaţă şi în această formă m-am asigurat că nu au crescut preţurile la motorină şi la benzină”, a afirmat Bogdan Ivan.

„Rolul pe care îl avem ca oameni care reprezintă pe cei mulţi este să ne facem treaba, să ne asigurăm că oamenii sunt respectați şi că nimeni indiferent cum îi cheamă şi cine sunt, nu se joacă cu preţurile pe piaţă şi nu pun o presiune mai mare pe buzunarul fiecărui român”, a mai declarat Bogdan Ivan.