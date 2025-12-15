Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a deschis o nouă rundă de înscrieri pentru programul Rabla Auto 2025, destinată exclusiv persoanelor fizice, începând de marți, ora 10:00.
Perioada de înscriere se va încheia pe 31 decembrie, la ora 23:59, dar poate fi sistată mai devreme în cazul epuizării fondurilor disponibile.
Bugetul total alocat acestei sesiuni provine din dosare respinse și sume rezervate neutilizate, fiind distribuit astfel: 22.264.000 lei pentru autovehicule noi cu motorizare termică. 14.510.000 lei pentru autovehicule electrice noi.
Valoarea ecotichetelor la persoane fizice
Valoarea sprijinului financiar variază în funcție de tipul de propulsie:
|Tip Autovehicul
|Valoare Ecotichet
|Complet Electric sau Pila de Combustie pe Hidrogen
|18.500 lei
|Plug-in Hibrid sau Motocicletă Electrică
|15.000 lei
|Hibrid (Sistem de Propulsie Hibrid)
|12.000 lei
|Termic (inclusiv GPL/GNC) sau Motocicletă
|10.000 lei
După obținerea numărului de înregistrare și rezervarea automată a fondurilor prin aplicație, solicitanții au la dispoziție un termen strict de zece zile pentru a finaliza procedura, care include: completarea seriei de șasiu a autovehiculului uzat, încărcarea documentelor necesare prevăzute în ghidul de finanțare și alegerea unui producător validat prin intermediul aplicației.
Incertitudini privind Rabla 2026 din cauza PNRR
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a semnalat că o nouă ediție a programului Rabla pentru anul viitor nu este garantată. Prioritatea imediată a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) o reprezintă proiectele preluate din PNRR (infrastructură de apă-canalizare, centre de colectare și fabrici de reciclare) care au rămas fără finanțare europeană.
O decizie clară privind o eventuală continuare a Rabla în 2026 va fi luată abia după ce Guvernul și Ministerul Finanțelor vor aproba o majorare a bugetului AFM. Ministrul a subliniat că finanțarea Rabla va fi luată în considerare doar dacă vor exista bani suplimentari alocați instituției.