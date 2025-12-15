Programul Rabla 2025. Statul dă bani pentru mașină nouă. Cine poate beneficia de ecotichet

De marți începe o nouă etapă importantă în cadrul programului Rabla Auto 2025. Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, o nouă rundă de înscrieri este disponibilă exclusiv pentru persoanele fizice interesate să beneficieze de subvențiile oferite.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a deschis o nouă rundă de înscrieri pentru programul Rabla Auto 2025, destinată exclusiv persoanelor fizice, începând de marți, ora 10:00.

Perioada de înscriere se va încheia pe 31 decembrie, la ora 23:59, dar poate fi sistată mai devreme în cazul epuizării fondurilor disponibile.

Bugetul total alocat acestei sesiuni provine din dosare respinse și sume rezervate neutilizate, fiind distribuit astfel: 22.264.000 lei pentru autovehicule noi cu motorizare termică. 14.510.000 lei pentru autovehicule electrice noi.

Valoarea ecotichetelor la persoane fizice

Valoarea sprijinului financiar variază în funcție de tipul de propulsie:

Tip AutovehiculValoare Ecotichet
Complet Electric sau Pila de Combustie pe Hidrogen18.500 lei
Plug-in Hibrid sau Motocicletă Electrică15.000 lei
Hibrid (Sistem de Propulsie Hibrid)12.000 lei
Termic (inclusiv GPL/GNC) sau Motocicletă10.000 lei

După obținerea numărului de înregistrare și rezervarea automată a fondurilor prin aplicație, solicitanții au la dispoziție un termen strict de zece zile pentru a finaliza procedura, care include: completarea seriei de șasiu a autovehiculului uzat, încărcarea documentelor necesare prevăzute în ghidul de finanțare și alegerea unui producător validat prin intermediul aplicației.

Incertitudini privind Rabla 2026 din cauza PNRR

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a semnalat că o nouă ediție a programului Rabla pentru anul viitor nu este garantată. Prioritatea imediată a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) o reprezintă proiectele preluate din PNRR (infrastructură de apă-canalizare, centre de colectare și fabrici de reciclare) care au rămas fără finanțare europeană.

O decizie clară privind o eventuală continuare a Rabla în 2026 va fi luată abia după ce Guvernul și Ministerul Finanțelor vor aproba o majorare a bugetului AFM. Ministrul a subliniat că finanțarea Rabla va fi luată în considerare doar dacă vor exista bani suplimentari alocați instituției.