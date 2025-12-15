Anuțul privind pierderea controului asupra contului de WhatsApp a fost făcut chiar de noua șefă a TVR, pe Facebook .

„În cursul zilei de astăzi mi-a fost spart contul de WhatsApp de unde pleacă un mesaj prin care aș cere bani împrumut", a spus Săftoiu.

„Salut, ai 1300 de lei disponibili pe cont? Ți-i returnez mâine dimineață.”, este mesajul pe care l-au primit, luni dimineață, persoane aflate în agenda telefonică a șefei TVR. Mai mult, erau indicate două conturi bancare în care să fie virați banii.