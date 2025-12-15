UPDATE 17:00 - Discursul lui Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD:

„Am greșit în privința doamnei Buzoianu, când am comparat-o cu un Dorel al politicii. Dorel e un ageamiu, un incompetent, care provoacă un dezastru.

Toate aceste lucruri sunt valabile și pentru doamna Buzoianu, dar am greșit. E mai mult decât un Dorel, care nu e nici certăreț, nici arogant. Este un Dorel obraznic, incompetent. E acel Dorel arțăgos și agresiv.

Am constatat că această specie are o trăsătură genetică în USR. Toți cei care au gura mare, trufie, le vedem întruchipate la doamna Buzoianu.

Uitați-vă și la președintele USR, Dominic Fritz. Cât tupeu să ai să ceri modificarea legilor justiției când tu însuți ai probleme cu justiția.

Uitați-vă la domnul Moșteanu, cum poți să zbieri când ți-ai falsificat CV-ul.

„Amintiți-vă și de listele de candidați, când au pus un penal la Senat. Penalii lor sunt victimele sistemului judiciar.”

La Paltinu au trecut trei săptămâni și nici o vorbă caldă din partea ministrei useriste. Nu mai are nicio legătură cu disputele politice. I-a și mințit. Cum poți să-i minți când autoritățile locale au comunicat pe această problemă.”

UPDATE 16: 45 - Discursul Dianei Buzoianu:

„Moțiunea nu este un document politic, e un film prost, fără scenariu, fără acțiune și cu foarte mult fum

Această moțiune este o făcătură scrisă cu majuscule emoționale și minuscule intelectuale. 100.000 de oameni au rămas fără apă din cauza unor oameni puși în funcție tot de acești oameni care strigă azi demisia.

Ce evită moțiunea este să spună că există structuri la nivel local care au venit cu analiza de riscuri și garanții”.

Adevărul este că politicienii care au depus moțiunea nu caută soluții, ci sunt niște demagogi. (...) Este clar pe cine deranjează ministerul Mediului. Voi continua curățenia, reformele și cât timp rămân aici nimeni nu mă va putea șantaja cu funcția”, a mai spus ministrul.

UPDATE 16:40 - A început dezbaterea moțiunii simple care o vizează pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

UPDATE 16: 20 - Moțiunea de cenzură a PICAT

139 voturi pentru moțiune și 2 împotrivă, în condițiile în care majoritatea reprezentanților partidelor din Coaliție nu au votat. Moțiunea a atras, totuși, mai multe voturi decât semnături.



UPDATE 16:00 Ilie Bolojan: La fel cum frumusețea nu scuză prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter

”N-aș fi venit la cuvânt, dacă printr-o intervenție anterioară nu aș fi auzit o replică care mi-a adus aminte de o replică din Parlamentul antebelic al României, care cumva se potrivește cu situația actuală.

Este o vorbă a unui vorbitor, altfel bun, care din vorbe a schimbat în totalitate o prezentare, unui alt vorbitor, Petre Carp i-a dat o replică bună:

La fel cum frumusețea nu scuză prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter.

Puteți să aveți cunoștințe economice, dar asta nu schimbă tupeul și combinația de minciuni, iar lucrurile făcute corect să fie prezentate total fals.

Vă asigur că nu voi minți cetățenii români, vă asigur că vom face ceea ce trebuie și am deplină convingere că ceea ce am decis în ceea ce privește resursele României am convingerea că am luat deciziile corecte.”, a spus Ilie Bolojan.

UPDATE 13:35 - Începe votul pe marginea moțiunii de cenzură. Potrivit articolului 113 din Constituție, moțiunea de cenzură se adoptă cu votul majorității senatorilor și deputaților. Vorbim despre 232 de voturi. Procesul de votare este cu bile.

George Simion dă de pământ cu Guvernul Bolojan: Tăiați banii de la partide, nu de la mame și bătrâni

UPDATE 14:50 - "Ne vorbiți de o colectare mai bună, dar în urma măririi taxelor de către dvs ați avut o colectare mai proastă și ați desființat multe firme, inclusiv la Bihor, și ați desființat multe locuri de muncă. În loc să tăiați doar de la nevoiași, puteați să veniți cu un program de relansare economică, care s-a lăsat foarte mult așteptat, dar nu a mai venit. În loc să vă țină PSD încă 6 luni la guvernare - în care dvs falimentați România - poate economisim timpul românilor și nu ne mai batem joc cu niște soluții care nu sunt soluții. Dați-vă demisia, dl Bolojan, dacă nu sunteți în stare. Și dacă credeți dvs că sunteți în stare, să știți că noi suntem aici pentru a vota trecerea la 300 de parlamentari, nu la 400 și un pic; pentru a tăia banii de la partide, pentru a reveni la alegerea primarilor în două tururi, pentru a scăpa de evaziunea fiscală prin taxarea inversă a TVA-ului, singura soluție viabilă. Aplicați soluții pentru că alternativa există doar dvs sunteți prea slab ca să o aplicați. Vă mulțumesc!", a declarat liderul AUR George Simion de la tribuna Parlamentului.

Românii sărăcesc, Bolojan se laudă cu veniturile încasate la buget

UPDATE 14:40 - „Am preluat mandatul în urmă cu 6 luni, într-un moment dificil pentru țara noastră. Am anunțat atunci trei direcții principale pentru ceea ce urma să facă Guvernul: ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni.

Chiar dacă avem multe lucruri de dus la bun sfârșit, cred că pașii făcuți în acest an au pus țara noastră pe calea cea bună.

Când am preluat Guvernul, România era în pericol să piardă încrederea pe piața externă, ceea ce ar fi dus la dobânzi mari și la incapacitate de finanțare. Am evitat acest scenariu prin măsuri care au presupus sacrificii din partea românilor, cărora le mulțumesc.

Agențiile de rating au menținut România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Veniturile încasate la buget au crescut cu peste 12%, inclusiv prin îmbunătățirea colectării. Pentru prima dată, România s-a împrumutat la dobânzi mult mai mici. Am redus cheltuielile de personal din sectorul public. Anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe și impozite.

Am intrat deja într-o rutină a acestor moțiuni de cenzură, care urmează același tipar. În locul discuțiilor despre soluții, semnatarii livrează doar scandal. V-ați opus măsurilor de reformă (...). În ceea ce privește titlul acestei moțiuni, «România nu este de vânzare», este paradoxal să fie folosit împotriva unui Guvern care a crescut redevențele”, a declarat Bolojan.

UPDATE 14:20 - Moțiunea de cenzură este citită în plenul Parlamentului. În plen sunt prezenți 368 de parlamentari.

UPDATE 14:11 - Ședința din Parlament a început cu intonarea imnului național.

UPDATE 14:00 - Premierul Ilie Bolojan a ajuns în Parlament. Șeful Executivului a intrat grăbit în sala de plen, evitând să și vorbească cu presa. Urmează să înceapă dezbaterile, apoi votul pe marginea moțiunii de cenzură inițiate împotriva Guvernului.

Pentru ca această moțiune să fie adoptată și, deci, să ducă la schimbarea Guvernului, ar fi nevoie de voturi inclusiv din rândul Coaliției și sunt deja semnale, spun cei care au depus această moțiune, că o parte dintre parlamentarii coaliției ar putea să voteze alături de Opoziție.

Spuneau aceștia că, spre exemplu, au discutat cu parlamentari liberali care ar fi dispuși să o voteze, dar și că toți senatorii social-democrați ar susține moțiunea, însă că nu toți ar urma să o și voteze.

Dacă ne uităm, însă, la cealaltă moțiune, moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu, sunt șanse mari ca această moțiune să treacă, pentru că, spun sursele Realitatea PLUS, toți social-democrații vor vota această moțiune, ceea ce înseamnă că ar avea voturi suficiente pentru ca ea să fie adoptată.

Nu este, însă, obligatoriu ca moțiunea să producă și efecte, adică guvernul nu ar fi obligat să schimbe ministrul Mediului dacă moțiunea ar fi adoptată, dar ar fi un semnal puternic că Diana Buzoianu și-a pierdut susținerea parlamentului.