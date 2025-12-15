Într-o intervenție telefonică la Lupta pentru România, Zamfir a declarat că, dacă „doamna ministru nu pleacă mâine din funcție, vom depune o moțiune și la Camera Deputaților, ca întreg Parlamentul să-i retragă sprijinul acestui ministru.

Dacă Ilie Bolojan dorește să intre în această situație absolut fără precedent în România și jenantă, adică să închidă ochii la absolut toate argumentele pe care le-a văzut o țară întreagă și la incompetența doamnei Buzoianu – și i-am reproșat asta personal lui Ilie Bolojan, vă amintiți cum a spus și când a fost cazul domnului Moșteanu, că nu l-a interesat CV-ul.

Păi cum faci, domnule premier: ceri competență, iar când pui oameni în fruntea ministerelor nu te mai interesează ce pregătire au?! Noi nu o să tolerăm în această coaliție incompetenți în funcțiile ministeriale”, a afirmat Zamfir, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Un coleg de partid al lui Zamfir, fostul ministru al Justiției, Robert Cazanciuc, a invocat o modificare a Constituției astfel încât, după două moțiuni simple împotriva unui ministru, acesta să fie automat demis.