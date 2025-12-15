„Echilibrarea raporturilor de putere între Legislativ și Executiv se face prin controlul exercitat de Parlament asupra Guvernului, dar nu în nume propriu, ci în numele poporului”, a afirmat Cazanciuc, subliniind că voturile asupra moțiunilor simple sau de cenzură reprezintă „voința națiunii”, nu un exercițiu politic al aleșilor.

Senatorul PSD a criticat faptul că, de-a lungul timpului, miniștrii vizați de moțiuni simple adoptate nu și-au dat demisia, iar premierii nu i-au revocat, situație pe care o consideră „o încălcare a spiritului Constituției”.

El a acuzat totodată și lipsa de reacție a Președintelui României, care, potrivit Constituției, trebuie să vegheze la buna funcționare a autorităților publice.

„Prin refuzul de a demisiona, prin pasivitatea premierului și prin indiferența președintelui, principiul controlului politic al Parlamentului asupra Guvernului a devenit ceva banal”, a spus Cazanciuc.

În acest context, senatorul a anunțat că va propune un amendament în cadrul unei viitoare revizuiri constituționale: „Dacă împotriva unui ministru s-au aprobat două moțiuni simple, fără ca acesta să demisioneze, prim-ministrul să fie obligat să îl revoce.”