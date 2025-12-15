Liderul AUR a postat fotografia pe contul său de X însoțită de mesajul:

„Este al patrulea an de când particip la Atreju, la Roma. Au trecut mai bine de trei ani de când coaliția de centru-dreapta conduce Italia. AUR-Fratelli d\"Italia-ECR - viitorul este al nostru”.

La eveniment au participat aproape 300 de miniștri, europarlamentari, jurnaliști, celebrități și personalități sportive, iar prim-ministrul Giorgia Meloni a primit statueta Leului, simbol al Noii Direcții.