Coaliția stă pe un butoi de pulbere după moțiunea împotriva „rezistei” Buzoianu. Opoziția și PSD îi cer să plece, USR răspunde cu tupeu – VIDEO

Reziștii au făcut zid în jurul ministresei lor
Moțiunea împotriva ministrului Mediului a fost adoptată în Parlament. Totul a fost posibil cu votul senatorilor PSD, iar situația în coaliție devine tot mai tensionată. Într-o postare pe internet, șeful rezistenților, Dominic Fritz, anunță că Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri și îl somează pe Sorin Grindeanu să explice de ce a încălcat protocolul. De cealaltă parte, liderii PSD îi cer lui Bolojan să o demită pe Buzoianu, altfel vor depune și ei o nouă moțiune.

Adoptarea unei moțiuni simple nu îl obligă pe cel vizat să demisioneze și nici pe șeful guvernului să îl demită. Cu toate acestea, atât inițiatorii de la AUR, cât și o serie de lideri PSD au afirmat că, într-un stat de drept, un astfel de gest ar fi firesc.

