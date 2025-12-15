”În această noapte vor fi demarate proceduri tehnice controlate la Barajul Paltinu”, a anunţat, luni seară, Prefectura Prahova.

Instituţia informează că, la pornirea hidroagregatelor de joasă adâncime ale centralei operate de Hidroelectrica, apa are o turbiditate ridicată, iar pentru a evita sistarea furnizării, manevrele se vor desfăşura exclusiv pe timpul nopţii, controlat şi etapizat.

Apa cu grad ridicat de turbiditate nu va intra în conducta companiei ESZ, prin care apa potabilă ajunge în reţeaua de distribuţie către populaţie.

Instituţia dă asigurări că furnizarea apei către populaţie nu se va întrerupe, apa nu se raţionalizează, însă pe timpul nopţii este posibil ca presiunea să fie ”uşor diminuată, strict pentru a permite realizarea în siguranţă a procedurilor tehnice”.

”Apa livrată populaţiei rămâne separată de fluxul de evacuare a apei cu turbiditate mare, rezultat din procedurile de la Barajul Paltinu”, transmit autorităţile.

Acestea adaugă că anunţă realizarea acestor manevre pentru a preveni ”orice speculaţie legată de oprirea alimentării cu apă”.

”Nu este necesară constituirea de rezerve suplimentare de apă. Facem apel la populaţie să nu intre în panică şi să trateze această informare ca pe o măsură de transparenţă şi comunicare”, precizează oficialii Prefecturii Prahova.

Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din judeţul Dâmboviţa nu au avut o săptămână apă potabilă, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale, a determinat ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât aceasta nu a mai putut fi tratată.