Grideanu a explicat că votul PSD nu a fost o surpriză pentru premier, fiind anunțat încă de săptămâna trecută. El a subliniat că partidul nu poate închide ochii la ceea ce numește „proasta gestiune” de la Ministerul Mediului, chiar dacă face parte din coaliția de guvernare.

„Noi am marcat managementul catastrofal pe care îl are doamna ministru Buzoianu la Ministerul Mediului, iar noi am sancționat acest lucru. L-am anunțat pe primul ministru, săptămâna trecută, de decizia noastră. Statutul de membru într-o coaliție nu înseamnă că nu vedem lucrurile proaste făcute de către doamna ministru.”

Liderul PSD a insistat că partidul său nu poate accepta funcționarea societății ESZ Prahova, pe care o consideră o anomalie administrativă, și a cerut explicit desființarea acesteia.

Mesaj tăios către USR

În același context, Grideanu a criticat și poziționările unor lideri USR, despre care a spus că „vorbesc de schimbarea legilor justiției” în timp ce au probleme juridice.

„Pe mine mă miră faptul că unii lideri USR cu dosare în justiție vorbesc de schimbarea legilor justiției. Măcar noi tăcem din gură. Nu e rolul nostru să facem lucrul acesta. Profesioniștii în domeniu trebuie să îmbunătățească legile,” a mai afirmat Grindeanu.